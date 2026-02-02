Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився за повернення Росії до міжнародного футболу.

Глава МЗС України Андрій Сибіга, Українська асоціація футболу та міністр молоді та спорту Андрій Бідний відреагували на заяву Інфантіно.

Інфантіно підтримав повернення РФ до міжнародного футболу

– Ми повинні, однозначно. Бан нічого не досягнув. Він тільки створив більше розчарування та ворожнечі, – додав очільник ФІФА, пише Sky News.

Він зазначив, що “якби дівчата та хлопці з Росії могли грати у футбол в інших частинах Європи, це б допомогло”.

Зараз дивляться

Інфантіно виступає за перегляд правил ФІФА та повну відмову від відсторонення будь-яких країн від міжнародного футболу.

– (Ми маємо. – Ред.) закріпити в наших статутах, що не маємо ніколи відсторонювати жодну країну від футболу через дії їхніх політичних лідерів. Хтось має тримати зв’язки відкритими… Гадаю, в нашому розділеному та агресивному світі, ми потребуємо заходів, де люди могли б об’єднуватися навколо пристрасті до футболу, – зазначив Інфантіно.

Він пропонував повернути Росію у міжнародний футбол у 2025 році.

Тоді на фоні переговорів щодо завершення війни в Україні він висловив надію на перехід “до наступної сторінки” з одночасним зняттям санкцій з РФ.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга гостро відреагував на заклик Інфантіно зняти заборону з Росії на участь у міжнародних змаганнях.

– 679 українських дівчат та хлопців ніколи не зможуть грати у футбол – Росія їх убила, – заявив Сибіга у відповіді на заклик Інфантіно допустити росіян до змагань.

Голова МЗС наголосив, що Росія “продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони”, незважаючи на те, що РФ не припиняє війну.

– Майбутні покоління сприйматимуть це як ганьбу, що нагадує Олімпіаду 1936 року, – резюмував Сибіга.

Заява Української асоціації футболу

Українська асоціація футболу також відреагувала на заяву ФІФА.

– УАФ закликає ФІФА та її президента не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України, – йдеться у заяві.

У ній наголошується, що відсторонення російських команд є ефективним способом тиску на Росію. Натомість повернення збірних РФ загрожує безпеці та цілісності турнірів.

Міністр Бідний відповів Інфантіно

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував слова президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо повернення РФ до міжнародного футболу.

– Слова Джанні Інфантіно звучать безвідповідально, щоб не казати інфантильно. Вони відривають футбол від реальності, у якій гинуть діти, – написав він.

Бідний нагадав, що росіяни вбили більше ніж 650 українських спортсменів та тренерів за час повномасштабної агресії. Серед них – більше сотні футболістів.

– Наприклад, Ілля Пережогін – 10-класник маріупольської школи, який просто грав у футбол на шкільному стадіоні, коли туди влучила російська ракета. Колишня футзалістка Вікторія Котлярова загинула разом з мамою під час обстрілу Києва 29 грудня 2023 року. Вона була чемпіонкою Кубка Києва з футзалу серед студентів та перемагала на турнірі Студентська ліга Динамо, – зауважив він.

Бідний наголосив, що “війна – це злочин, а не політика, у той час як Росія політизує спорт і використовує його для виправдання агресії”.

– Поділяю позицію Української асоціації футболу, яка також застерігає від повернення Росії на міжнародні змагання, – сказав міністр.

Росія залишається відстороненою від міжнародних футбольних турнірів від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Місцеві клуби та національні збірні не беруть участі у жодних міжнародних змаганнях.

Зокрема, під егідою ФІФА збірна Росії не грала на чемпіонаті світу-2022 через заборону у кваліфікації. Команда також не брала участь у відборі на ЧС-2026.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.