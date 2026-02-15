На Покровському напрямку ліквідували колишнього футболіста Сергія Петрова, який воював за російську армію проти своєї Батьківщини.

ЗСУ ліквідували українського футболіста Сергія Петрова

Сергій Петров, який раніше виступав за декілька клубів УПЛ і зіграв один матч за футбольну збірну U-21, був лікідований на Покровському напрямку під час одного зі штурмів, пише так звана Федерація футболу Євпаторії.

Після початку повномасштабної війни Сергій Петров втік до Криму, а згодом добровільно приєднався до російської армії. Він не просто зрадив Україну та переметнувся до окупаційних військ за власним бажанням, а ще й записався до штурмових бригад, які безпосередньо на полі бою знищують українські міста та катують цивільних.

Як пише Transfermarkt, нападник був вихованцем луцької Волині, а також грав за кропивницьку Зірку, ПФК Львів, львівський Рух, Металіст 1925 і Агробізнес.

Загалом у Петрова 51 матч в УПЛ, він забив 4 голи.

Крім того, він встиг пограти у чемпіонаті Узбекистану, а після повернення до Криму підтримував форму у так званій Таврії-Енерго, яку окупанти створили замість українського клубу.

Один раз виходив на поле у футболці збірної України U-21 – проти Білорусі у 2016 році.

