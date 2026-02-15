Скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікував МОК перед початком змагань на Олімпіаді-2026, оголосив про проєкт з підтримки сімей загиблих спортсменів, зображених на його “шоломі пам’яті”.

Владислав Гераскевич про проєкт з підтримки сімей загиблих спортсменів

Спортсмен у своєму відеозверненні заявив, що сьогодні весь світ говорить про Україну – і не через його вчинок, а через тих спортсменів, які зображені на його шоломі.

– Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити, – ділиться Гераскевич.

Саме тому Владислав Гераскевич оголосив про початок роботи над проєктом підтримки родин загиблих спортсменів.

Водночас спортсмен наголосив, що поширення російської пропаганди у міжнародному спорті неприпустиме, адже за це доводиться платити надто високу ціну – людськими життями.

Напередодні Паралімпійських ігор він звернув увагу на допущення Росії до участі у цих змаганнях, та ще й з правом виступати під національним прапором та з використанням державної символіки. Владислав Гераскевич додав, що у складі паралімпійської збірної є колишні військовослужбовці

– Тобто вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні, – сказав український скелетоніст.

Нагадаємо, що 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Гераскевича через порушення заборони на використання шолому пам’яті, на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Український спортсмен подав апеляцію у CAS.

На дискваліфікацію скелетоніста відреагував президент Володимир Зеленський, який нагородив його орденом Свободи.

Фото: Владислав Гераскевич

