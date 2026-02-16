Росія цілеспрямовано обирає компанії та заводи США як цілі для атак в Україні.

Про це повідомив американський сенатор-демократ Річард Блюменталь на спільній пресконференції з сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаусом у Києві у 16 лютого.

Путін атакує американський бізнес в Україні

– Дуже важливий момент, який ми дізналися, це атаки на американський бізнес. Володимир Путін цілеспрямовано атакує американські заводи та офіси тут, в Україні, ракетами та дронами, – сказав Блюменталь.

Однак він запевнив, що США продовжуватимуть вести бізнес в Україні.

– Ми будемо такими ж стійкими, як і український народ, але американці мають знати, що компанії тут, і деякі з найбільших американських брендів, були спеціально, неодноразово й безжально обрані Росією як цілі, – наголосив сенатор.

Блюменталь додав, що ці атаки мають викликати більше обурення у Сполучених Штатів, “ніж ми бачимо зараз”.

Сенатор повідомив, що сьогодні у Києві він зустрівся з низкою керівників у енергетичній, військовій та інших сферах.

Україні треба надати військову допомогу

Сенатор-демократ закликав до надання Україні військової допомоги, щоб посилити тиск на Росію.

– Особисто я вважаю, що Володимир Путін не зацікавлений у мирі, а тому ми маємо надавати військову допомогу: крилаті ракети Tomahawk, перехоплювачі для Patriot, більше літаків F-16, виробництво дронів, широкий спектр військового озброєння, яке необхідне, – наголосив він.

Блюменталь зазначив, що необхідно ухвалити санкційний законопроєкт, “який завдасть потужного економічного удару по Володимиру Путіну, щоб змусити його сісти за стіл переговорів”.

За словами політика, Путін розуміє лише силу, тому єдиний шлях до миру – з використанням сили.

Джерело : Укрінформ

