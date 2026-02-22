У неділю, 22 лютого, відбулась церемонія закриття Олімпійських ігор-2026.

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026

22 лютого офіційно пройшла церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026. Вона складась з офіційної та концертної частин.

Розпочалась церемонія із виноса прапорів країн-учасниць і ходою атлетів. Так, прапор України несли лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна.

Зараз дивляться

Olympians, unite! The athletes make their entrance as Calibro 35 perform a tribute to the music of Italian cinema #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/VJiDw0wIux — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

Також за традицією пройшло нагородження призерів Олімпійських ігор. Цьогоріч у день церемонії закриття їх отримали представники і представниці лижних перегонів, що піднялись на подіум за підсумком заключних гонок — масстартів на 50 км. Зокрема історичне “золото” здобув Йоганнес Клебо, що здобув шість з шести можливих золотих нагород на Олімпіаді-2026.

Своє “золото” також отримала шведка Ебба Андерссон, що вперше в кар’єрі тріумфувала на Олімпіаді. Причому вона зробила це в історичному масстарті на 50 км — вперше в історії зимових Олімпійських ігор жінки та чоловіки пробігли одну дистанцію.

The final podium of Milano Cortina 2026! The women’s and men’s 50km classic mass start medallists, centre stage in the Verona Arena. #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/qh1mhLBGcT — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

Після цього відбувся спуск олімпійського прапора і передача його наступним господарям зимової Олімпіади — Ігри-2030 відбудуться у Французьких Альпах.

Церемонія закриття Олімпіади-2026 супроводжувалося урочистими заходами, які підготували організатори, зокрема світловими шоу і музичним супроводом. Головною акцентом церемонії закриття стала опера.

A tribute to our incredible athletes Dancers move between mirrors and shifting columns, their reflections multiplying every step. #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/SoGgdFsD1S — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

At Milano Cortina 2026, athletes found more than medals, they found friends for life. We celebrate 17 extraordinary days of competition that have left a lasting mark. Watch LIVE! https://t.co/XeYzw5pd0S#MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/EjjWHbxVrs — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

У розважальній програмі виступали уродженець Верони, відомий репер Акілле Лауро, ікона італійської денс-музики DJ Габрі Понте, а також оркестр і хор фонду Arena di Verona.

The symbolic sun starts its descent into centre stage as Milano Cortina 2026 draws to a close… #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/eedFWOZE1G — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

Завершилась Олімпіада погашенням олімпійського вогню, який принесли в амфітеатр у спеціальній амфорі, зробленій венеціанським склодувом.

Загальнокомандний залік Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо виграла збірна Норвегії – у неї 41 медаль, з них 18 золоті. Це рекордна кількість золота, яку вигравала будь-яка команда за всю столітню історію Ігор.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту. На жаль, наша країна завершила змагання у передостанній день Олімпійських ігор, не виборовши жодної медалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.