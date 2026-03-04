Керівництво Формули-1 ухвалить рішення щодо проведення етапів у квітні у Бахрейні та Саудівській Аравії протягом найближчих тижнів на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише газета The Telegraph.

У Формулі-1 під питання два етапи

Сезон-2026 Формули-1 стартує в Мельбурні 6-8 березня. Загалом заплановано 24 етапи, але організатори роздумують над скороченням кількості Гран-прі до 22-х.

Зараз дивляться

Причиною стали бойові дії на Близькому Сході та атаки з боку Ірану на Бахрейн та Саудівську Аравію. Перегони у цих двох країнах заплановані на 10-12 та 17-19 квітня відповідно.

Рішення щодо цих етапів мають ухвалити не пізніше завершення Гран-прі Японії, який відбудеться 29 березня.

Водночас, якщо ці етапи скасують, ЗМІ пишуть, що розглядаються варіанти заміни етапів на такі міста, як Стамбул, Портімао або Імола.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулаєм в понеділок написав в Instagram, що вони перебувають у тісному контакті з командами, організаторами чемпіонатів та колегами на місцях, ретельно стежачи за розвитком подій.

– Безпека і благополуччя будуть визначати наші рішення під час оцінки майбутніх заходів, запланованих там для чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість та чемпіонату світу Формули-1. Наша організація побудована на єдності та спільній меті. Ця єдність зараз важлива як ніколи, – написав він.

Бен Сулаєм також заявив, що FIA “глибоко сумує з приводу втрати життів і підтримує сім’ї та громади, які постраждали”, сподіваючись на “спокій, безпеку та швидке повернення до стабільності”.

Цього тижня британець Ландо Норріс почне захист свого титулу, який він виграв у фінальній гонці, випередивши у загальному заліку Макса Ферстаппена на два очки. На передсезонних тестах хороші результати показали Ferrari і Mercedes.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.