Німеччина доєдналася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 через допуск росіян та білорусів до участі в змаганнях під своїми прапорами.

Про це повідомили на офіційному сайті Німецького паралімпійського комітету.

Бойкот Парадімпіади-2026: хто долучився

– Німецький паралімпійський комітет критикує рішення МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до участі в Паралімпійських іграх через вайлдкарди. Рішення Генасамблеї у вересні 2025 року та Спортивного арбітражного суду (CAS) не передбачали жодних зобов’язань розподіляти місця для цих країн, — йдеться в заяві.

Після того як Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив росіянам та білорусам змагатися на Паралімпіаді-2026 під своїми прапорами, Україна оголосила про бойкот церемонії відкриття.

Синьо-жовті заявили про намір не брати участі в урочистостях повним складом.

У МЗС України зазначили, що вже 11 країн разом з українцями бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Бойкот підтримали, зокрема, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Польща, Нідерланди, Канада, Хорватія та Литва.

Також до бойкоту долучився спортивний комісар Європейського Союзу Гленн Мікаллеф, назвавши рішення щодо дозволу РФ та Білорусі виступати під своїми прапорами “неприйнятним” .

Паралімпійська команда Німеччини візьме участь у попередніх відеозаписах країн, які покажуть під час церемонії відкриття. Проте німці не братимуть участі у параді націй на церемонії відкриття у Вероні.

