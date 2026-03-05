Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
8 хв.
Календар Кубка світу з біатлону-2025/26: розклад етапів та гонок
Перший етап Кубка світу сезону-2025/26 стартував у шведському Естерсунді.
Загалом заплановано дев’ять етапів, останній з яких завершиться наприкінці березня 2026 року в норвезькому Голменколлені.
Головними змаганнями сезону стали біатлонні гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбулися 6-22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.
Зараз дивляться
Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом етапів та гонок Кубка світу з біатлону сезону-2025/26.
Розклад гонок Кубка світу з біатлону-2025/26
Етап Кубка світу в Естерсунді
- 29 листопада, 14:15. Естафета 4х6 км, жінки;
- 29 листопада, 17:55. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;
- 30 листопада, 15:00. Одиночна змішана естафета;
- 30 листопада, 17:40. Змішана естафета;
- 02 грудня, 16:30. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;
- 03 грудня, 16:30. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;
- 05 грудня, 17:00. Спринт 7.5 км, жінки;
- 06 грудня, 17:30. Спринт 10 км, чоловіки;
- 07 грудня, 14:15. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 07 грудня, 16:15. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Гогфільцені
- 12 грудня, 12:25. Спринт 10 км, чоловіки;
- 12 грудня, 15:15. Спринт 7.5 км, жінки;
- 13 грудня, 13:00. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки;
- 13 грудня, 15:15. Естафета 4х6 км, жінки;
- 14 грудня, 13:00. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;
- 14 грудня, 15:45. Гонка переслідування 10 км, жінки.
Етап Кубка світу в Ансі
- 18 грудня, 15:15. Спринт 7.5 км, жінки;
- 19 грудня, 15:15. Спринт 10 км, чоловіки;
- 20 грудня, 13:15. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 20 грудня, 15:45. Гонка переслідування 10 км, чоловіки;
- 21 грудня, 13:15. Масстарт 12.5 км, жінки;
- 21 грудня, 15:45. Масстарт 15 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Обергофі
- 08 січня, 15:10. Спринт 10 км, чоловіки;
- 09 січня, 15:15. Спринт 7.5 км, жінки;
- 10 січня, 13:00. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки;
- 10 січня, 15:25. Естафета 4х6 км, жінки;
- 11 січня, 12:00. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;
- 11 січня, 15:15. Гонка переслідування 10 км, жінки.
Етап Кубка світу в Рупольдінгу
- 14 січня, 15:30. Естафета 4х6 км, жінки;
- 15 січня, 15:30. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;
- 16 січня, 15:30. Спринт 7.5 км, жінки;
- 17 січня, 15:30. Спринт 10 км, чоловіки;
- 18 січня, 13:30. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 18 січня, 16:00. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Нове-Мєсто
- 22 січня, 19:15. Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки;
- 23 січня, 19:15. Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки;
- 24 січня, 14:15. Одиночна змішана естафета;
- 24 січня, 16:15. Змішана естафета;
- 25 січня, 16:15. Масстарт 15 км, чоловіки;
- 25 січня, 19:15. Масстарт 12.5 км, жінки.
Етап Кубка світу в Контіолахті
- 05 березня, 18:05. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;
- 06 березня, 17:10. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;
- 07 березня, 14:40. Масстарт 12.5 км, жінки;
- 07 березня, 16:40. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;
- 08 березня, 14:30. Естафета 4х6 км, жінки;
- 08 березня, 17:55. Масстарт 15 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Отепяя
- 12 березня, 16:15. Спринт 10 км, чоловіки;
- 13 березня, 16:15. Спринт 7.5 км, жінки;
- 14 березня, 14:30. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки;
- 14 березня, 17:00. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 15 березня, 13:35. Одиночна змішана естафета;
- 15 березня, 15:40. Змішана естафета.
Етап Кубка світу в Голменколлені
- 19 березня, 17:15. Спринт 7.5 км, жінки;
- 20 березня, 17:15. Спринт 10 км, чоловіки;
- 21 березня, 15:45. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 21 березня, 17:15. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки;
- 22 березня, 14:45. Масстарт 12.5 км, жінки;
- 22 березня, 17:45. Масстарт 15 км, чоловіки.
Нагадаємо, у минулому сезоні норвежець Штурла Легрейд виборов перший у кар’єрі Великий кришталевий глобус.
Головну нагороду в жіночому біатлоні здобула німкеня Франціска Пройсс.
Читайте такожЗимова Олімпіада: Франція взяла золото в жіночій естафеті з біатлону, Україна — дев’ята
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.