Збірна України блискуче розпочала Зимові Паралімпійські ігри 2026, здобувши шість медалей у перший змагальний день та очоливши медальний залік Ігор.

Про результати змагань повідомили Національний комітет спорту інвалідів України та українські спортивні медіа.

Успіхи українців на Паралімпіаді-2026

Яскравою подією дня став чоловічий спринт у парабіатлоні серед спортсменів із порушенням зору. Українці зайняли весь подіум, виборовши одразу три медалі.

Зараз дивляться

Переможцем гонки став Олександр Казік, який фінішував із результатом 17:37.7 хвилини та без жодного промаху на вогневих рубежах.

Для спортсмена це друге паралімпійське золото в кар’єрі після перемоги на Паралімпіаді у Пекіні 2022 року.

Срібну медаль здобув Ярослав Решетинський, який поступився переможцю трохи більше хвилини.

Бронзову нагороду виборов Анатолій Ковалевський. Він фінішував лише на кілька секунд пізніше свого партнера по команді.

Усі троє українських спортсменів пройшли стрільбу без жодного промаху, що й дозволило їм зайняти весь подіум.

Інші результати українців на Паралімпіаді-2026

У цій гонці також виступили ще двоє українців:

Дмитро Суярко посів 5-те місце;

Максим Мурашковський став 7-м.

Загалом у перший змагальний день Паралімпіади-2026 українська команда здобула шість медалей.

Золоті нагороди вибороли:

Тарас Радь — біатлон, спринт (клас сидячи);

Олександра Кононова — біатлон, спринт (клас стоячи);

Олександр Казік — біатлон, спринт (клас стояти, з порушеннями зору).

Срібну медаль здобув:

Ярослав Решетинський.

Бронзові нагороди отримали:

Людмила Ляшенко;

Анатолій Ковалевський.

Медальний залік після першого дня

Після завершення першого змагального дня Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026.

Наразі ситуація у таблиці виглядає так:

Україна — 3 золота, 1 срібло, 2 бронзи (6 медалей); Китай — 2 золота, 2 срібла, 2 бронзи (6 медалей); Австрія — 2 золота; США — 1 золото, 1 срібло; Німеччина — 1 золото, 3 бронзи.

Українська збірна має стільки ж медалей, як і Китай, але випереджає суперника за кількістю золотих нагород.

Фото: Національний спортивний комітет

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.