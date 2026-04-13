Організатори Кубка світу з водного поло зарахували збірній України технічну поразку за відмову зіграти з “нейтральними” росіянами.

Про це йдеться в офіційному сайті змагань Кубку світу-2026.

Збірній України зарахували технічну поразку

Як зазначається, у протоколі матчу зафіксували фінальний рахунок гри — поразка України з рахунком 0:5.

Збірна України відмовилася від матчу за сьоме місце у другому дивізіоні Кубка світу на Мальті. До цього українські спортсмени встигли відіграти п’ять поєдинків у межах групового етапу та на початку серії плей-оф.

Це мала бути перша очна зустріч України з “нейтральними” російськими спортсменами з моменту початку великої війни.

Суперники опинилися в одній парі після того, як обидва колективи поступилися у стартових іграх за 5–8 позиції, що визначило їхню участь у матчі за сьоме місце.

Проте протистояння України з “нейтральними” росіянами скасовано. Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов наголосив, що будь-який поєдинок із представниками РФ є неприпустимим, незалежно від того, під яким прапором чи статусом вони виступають на змаганнях.

– Кожного разу, коли нам пропонують “спортивне суперництво” з росіянами, я та уся наша спортивна спільнота згадуємо численні жертви та біди, які зазнав наш народ та держава. Наш єдиний можливий шлях – повна ізоляція агресора до відновлення справедливості, – стверджує він.

Очільник федерації зазначив, що збірна України свідомо обирає технічну поразку для того, уникнути будь-якої участі в матчі проти представників РФ під нейтральним прапором. На його думку, гідність нації вища за будь-який турнірний результат.

Вперше з початку повномасштабної війни українська збірна мала вийти на матч проти російської команди в межах Кубка світу з водного поло на Мальті. Вони мали розіграти сьоме місце у другому дивізіоні після того, як “синьо-жовті” зазнали поразки від Грузії у чвертьфіналі.

