Українки Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули золото та бронзу на Кубку світу з веслування у Сегеді.

Кубок світу з веслування у Сегеді

Українські спортсменки Людмила Лузан та Ірина Федорів вибороли одразу дві медалі у фіналі каное-одиночок на дистанції 200 метрів на етапі Кубка світу в Сегеді. Людмила Лузан виборола “золото”, а Ірина Федорів – “бронзу”.

Для збірної України це став ще один успішний старт після золота у каное-двійці на дистанції 500 метрів, яке напередодні здобули Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

У кваліфікації та півфіналі Лузан і Федорів показали найкращі результати у своїх заїздах та впевнено пробилися до фіналу. При цьому Людмила Лузан у півфіналі встановила новий найкращий час в історії цієї дистанції — 43,75 секунди.

У фінальному заїзді українка знову перевершила власний рекорд і здобула золоту медаль із результатом 43,23 секунди.

Срібло виборола кубинка Яріслейдіс Сіріло, а бронзову нагороду здобула Ірина Федорів, поступившись партнерці по збірній 1,12 секунди.

Нагадаємо, що вчора, 9 травня, українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули золото на першому етапі Кубка світу в угорському Сегеді.

