Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Марта Костюк обіграла чотириразову чемпіонку Ролан Гаррос: що відомо

У матчі четвертого кола Марта Костюк здолала польську тенісистку Ігу Швьонтек із рахунком 7:5, 6:1.

Зараз дивляться

Для українки ця перемога стала першою над Швьонтек у кар’єрі. До цього тенісистки тричі зустрічалися на корті, і всі матчі завершувалися на користь польки.

Крім того, Костюк продовжила свою переможну серію на ґрунтовому покритті до 16 матчів.

Також це шоста перемога Марти над суперницею з першої п’ятірки світового рейтингу та вже третя у 2026 році.

Марта Костюк стала лише другою українською тенісисткою, якій вдалося дістатися чвертьфіналу Ролан Гаррос.

Першою такого результату досягала Еліна Світоліна, яка п’ять разів грала на цій стадії турніру — у 2015, 2017, 2020, 2023 та 2025 роках.

Для Костюк майбутній матч стане другим чвертьфіналом турнірів Grand Slam у кар’єрі. Вперше вона дісталася цієї стадії на Australian Open у 2024 році.

Наступну суперницю українка визначить результат матчу між Еліною Світоліною та Беліндою Бенчич.

Раніше Марта Костюк успішно стартувала на Ролан Гаррос-2026, перемігши представницю Іспанії Оксану Селехметьєву у двох сетах — 6:2, 6:3.

Завдяки тій перемозі українка вперше за останні два роки подолала стартовий раунд французького мейджора та перервала серію невдач у Парижі.

Тоді ж Костюк продовжила свою безпрограшну серію на ґрунтовому покритті до 13 матчів, що стало її особистим рекордом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.