Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях.

Відповідне рішення опублікували на офіційному сайті МОК.

МОК зняв обмеження щодо участі спортсменів з РФ

Фактично МОК скасував усі рекомендації щодо бану росіян, які діяли з початку повномасштабної війни в Україні. Відтепер кожна федерація окремо визначає умови допуску атлетів з РФ, що відкриває їм шлях до повернення національної символіки та проведення міжнародних змагань у себе в країні.

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Проте рішення про те, чи зможуть росіяни виступати на Олімпійських іграх зі своїм прапором, гімном та іншою символікою, ухвалять згодом.

Крім цього, Міжнародний олімпійський комітет тимчасово повернув права Олімпійському комітету Росії. Це фактично скасовує заборону на організацію міжнародних турнірів у РФ, перекладаючи остаточне рішення на розсуд кожної конкретної спортивної федерації.

Як зазначається, офіційно скасовано попередні обмеження та захисні рекомендації щодо виступів російських атлетів і команд.

Однак усі російські спортсмени, які повертаються до міжнародних змагань, мають відповідати відповідним антидопінговим вимогам та пройти багаторазове тестування перед поверненням на основі оцінки спортивного ризику.

Сам МОК відмовляється організовувати події у РФ та кликати на них російських чиновників.

Але право вирішувати, чи проводити змагання в Росії, чи запрошувати представників її влади та чи дозволяти використання національної символіки (прапора та гімну) відтепер повністю передано на розсуд міжнародних спортивних федерацій.

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