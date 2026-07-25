Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував свій результат у рейтингу потенційних кандидатів у президенти України.

Усик про результати гіпотетичних виборів

За даними опитування соціологічної групи Рейтинг, на президентських виборах за Усика готові були б проголосувати 5,9% респондентів. Із таким показником боксер посів п’яте місце.

Сам Усик вважає, що в разі реальної участі у виборах міг би отримати більшу підтримку. Водночас він запевнив, що не планує балотуватися на посаду глави держави.

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— Якби я мав намір балотуватися у президенти, думаю, за мене проголосувало б більше людей. Але я не братиму участі у виборах президента України, — заявив Усик в інтерв’ю пресслужбі ФК Полісся, де обіймає посаду першого віцепрезидента.

Згідно з результатами опитування, у першому турі гіпотетичних президентських виборів 22,3% українців підтримали б чинного президента Володимира Зеленського. За Валерія Залужного готові проголосувати 14,9% опитаних, а за Михайла Федорова — 13,4%.

Раніше Усик неодноразово припускав, що після завершення боксерської кар’єри може зайнятися політикою та висунути свою кандидатуру на посаду президента. Також він заявив, що не розглядає для себе посаду нижче президента України.

Водночас спортсмен також заявляв, що політична діяльність його не цікавить.

До речі, 26 червня Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі та пояснив причини такого рішення.

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