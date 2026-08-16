Українка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики
- Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола "золото" у вправі з обручем на чемпіонаті світу в Франкфурті-на-Майні, принісши Україні першу нагороду на цьому турнірі.
- Цей тріумф став першою перемогою України на світових першостях із 2013 року, а попереду на 18-річну спортсменку чекає ще один фінал у вправах із булавами.
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, який відбувається в німецькому Франкфурті-на-Майні. Ця нагорода стала першою для збірної України на цьому турнірі.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики
Спортсменка виборола перше місце у вправі з обручем, отримавши за свій виступ 30.700 бала.
У боротьбі за золоту медаль Онофрійчук випередила італійку Софію Раффаелі (30.500) та представницю Німеччини Дар’ю Варфоломєєв (30.400).
Це перша золота перемога 18-річної гімнастки на чемпіонатах світу в кар’єрі. У 2025 році вона стала бронзовою призеркою змагань.
Крім того, гімнастка принесла Україні першу перемогу на світових першостях із 2013 року. Востаннє це вдавалося Ганні Різатдіновій у вправі з обручем.
Надалі на українську гімнастку чекає ще один фінал – виступ із булавами.
14 серпня українська гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла четверту сходинку у фіналі особистого багатоборства на чемпіонаті світу. Підсумковий результат спортсменки становив 116.050 бала.