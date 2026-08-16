Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, який відбувається в німецькому Франкфурті-на-Майні. Ця нагорода стала першою для збірної України на цьому турнірі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики

Спортсменка виборола перше місце у вправі з обручем, отримавши за свій виступ 30.700 бала.

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У боротьбі за золоту медаль Онофрійчук випередила італійку Софію Раффаелі (30.500) та представницю Німеччини Дар’ю Варфоломєєв (30.400).

Це перша золота перемога 18-річної гімнастки на чемпіонатах світу в кар’єрі. У 2025 році вона стала бронзовою призеркою змагань.

Крім того, гімнастка принесла Україні першу перемогу на світових першостях із 2013 року. Востаннє це вдавалося Ганні Різатдіновій у вправі з обручем.

Надалі на українську гімнастку чекає ще один фінал – виступ із булавами.

14 серпня українська гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла четверту сходинку у фіналі особистого багатоборства на чемпіонаті світу. Підсумковий результат спортсменки становив 116.050 бала.

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