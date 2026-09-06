Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на US Open-2026 у четвертому раунді. У матчі 1/8 фіналу вона у трьох сетах поступилася шостій ракетці світу, чешці Лінді Носковій.

Марта Костюк вибула з US Open-2026

Перший сет матчу Марта Костюк — Лінда Носкова тривав 55 хвилин і проходив у рівній боротьбі. Костюк двічі втрачала власну подачу, але обидва рази одразу відповідала зворотним брейком.

У вирішальній партії Носкова повела 5:3. Костюк відіграла три матчболи, але з четвертої спроби чешка завершила поєдинок перемогою.

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US Open-2026. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, 11) — Лінда Носкова (Чехія, 6) — 1:2 (5:7, 7:5, 4:6)

Після цієї перемоги Носкова вперше вийшла вперед в очних зустрічах із Костюк. Раніше тенісистки обмінялися перемогами на Вімблдоні та турнірі в Мадриді, де українка обіграла чешку у чвертьфіналі на шляху до свого першого титулу серії WTA 1000.

Костюк завершила US Open-2026, повторивши свій найкращий результат на турнірі — вихід до четвертого раунду.

У чвертьфіналі Носкова зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабаленко. У двох попередніх очних матчах чешка їй поступалася.

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