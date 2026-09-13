Українські художні гімнастки здобули дев’ять нагород на змаганнях у чеському Брно. Однією з головних героїнь Гран-прі стала Таїсія Онофрійчук, яка тричі піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу.

Онофрійчук виграла три золота Гран-прі у Брно

Таїсія Онофрійчук додала два “золота” в окремих фіналах Гран-прі з художньої гімнастики в Брно.

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Ще дві нагороди Україні принесла Поліна Каріка. Гімнастка виборола “срібло” під час вправ з обручем і “бронзу” з м’ячем.

У фіналі зі стрічкою українки залишилися поза трійкою призерок. Таїсія Онофрійчук посіла п’яте місце, а Анастасія Ікан — шосте.

Переможницею багатоборств на етапі Гран-Прі в Брно стала Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка зупинилась на крок від п’єдесталу, а Анастасія Ікан показала 8-й результат.

Срібло багатоборства виборола гімнастка з Казахстану Акмарал Єрекешева, а бронзу – полька Ліліана Левінська.

Гран-прі у Брно проходив 12–13 вересня. За Україну на дорослих змаганнях виступали Онофрійчук, Каріка та Ікан.

Як виступили українські юніорки у Брно

Паралельно у Брно відбувся міжнародний турнір серед юніорок. У фіналах окремих видів українські спортсменки також зібрали чотири нагороди.

Софія Країнська стала дворазовою переможницею — у вправах із булавами та стрічкою. Ще одне золото Україні принесла Варвара Чубарова у фіналі з м’ячем, а Марта Швачко здобула бронзову медаль у вправі з обручем.

Таким чином, у Брно Україна виборола 9 медалей: шість золотих, срібну та дві бронзових медалі.

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