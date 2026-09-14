Олімпійські спортсмени виступили з осудом рекламного ролика про спортивні ставки, в якому американська акторка Сідні Свіні з’являється оголеною, представляючи різні види спорту.

Про це пише британська газета The Guardian.

Спортсмени критикують рекламу із Сідні Свіні

У рекламі американської компанії Novig, що спеціалізується на ринку спортивних прогнозів, Свіні зображена в мінімальному одязі або взагалі без нього. У ролику акторка імітує огголеною заняття різними видами спорту.

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Рекламу широко критикують за сексуалізацію жіночого спорту. Зокрема, чемпіонка світу та Олімпіади з плавання Аріарне Тітмус заявила, що вважала такий тип “дурного” маркетингу справою минулого.

– Не можу описати, як мене розлючує це відео. Це не лише удар по обличчю для кожної жінки, яка присвятила своє життя вдосконаленню своєї майстерності, а й для кожної жінки, яка любить спорт за те, чим він є насправді – командну роботу, дружбу, відданість, досконалість, єдність. Як ми можемо жити у світі, де монетизація жіночого тіла та сексуалізація жіночого спорту досі є нормою?, – написала Тітмус в Instagram.

Деякі спортсменки не лише засудили цю рекламу, але й використали її як нагоду, щоб підкреслити високий рівень жіночого спорту.

Надихнувшись американською гімнасткою Грейсі Крамер, яка започаткувала хвилю відповідей під гаслом “ось як виглядає жінка у спорті”, австралійська олімпійська плавчиня Лані Паллістер опублікувала в Instagram відео про свій тренувальний режим, змагання та медалі.

View this post on Instagram A post shared by Lani Pallister OAM OLY (@lanipallister)

Спринтерка Брі Ріццо також опублікувала добірку найяскравіших моментів своєї кар’єри на біговій доріжці.

Срібна призерка з водного поло Тіллі Кірнс написала: Я, блін, просто ненавиджу нову спортивну рекламу Сідні Свіні”. Чемпіонка світу з боксу Скай Ніколсон зазначила, що негативна реакція пов’язана з висміюванням жінок у спорті, а не з оцінкою їхньої зовнішності.

– Є велика різниця між тим, щоб виглядати сексуально завдяки заняттям спортом, і тим, щоб використовувати секс для просування спорту, — написала вона в Instagram.

Деякі користувачі соціальних мереж висловлювали думку, що гнів слід спрямувати на компанію Novig, а не на Свіні. Проте інші апелювали, що акторка є не лише обличчям кампанії, а й приєдналася до проєкту як “стратегічний партнер та акціонер”. Читайте також Фізично неможливо: Сідні Свіні звинуватили у брехні через спіднє на знаку Hollywood

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