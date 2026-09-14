Українка Халькевич стала срібною призеркою етапу Всесвітньої серії зі скелелазіння у Китаї
- Поліна Халькевич вибила у плейоф представниць Китаю, Франції та Південної Кореї, проте поступилася у фіналі Ден Лічжуань.
- Після п’яти етапів Всесвітньої серії Халькевич посідає друге місце загального заліку швидкості з 2870 очками.
Українська спортсменка Поліна Халькевич стала срібною призеркою етапу Всесвітньої серії зі скелелазіння у дисципліні швидкість в китайському Гуйяні.
Халькевич була єдиною українкою на цьому етапі та пробилася до плейоф із п’ятим часом.
Халькевич – призерка етапу в Китаї
У сітці на виліт вона вибила Чжан Менлі з Китаю, француженку Капучіне Вільоне та багаторазову призерку етапів Всесвітньої серії із Республіки Корея Джін Чімін, якій у підсумку дісталася бронза.
За золото Халькевич боролася зі срібною призеркою Олімпійських ігор Ден Лічжуань.
Господарка турніру вирвала перемогу в українки, подолавши дистанцію за 6.14 секунди. Халькевич підкорила її за 6.37 секунди.
У підсумку 18-річна Халькевич вдруге в сезоні здобула медаль на рівні Всесвітньої серії зі скелелазіння після того, як здобула медаль в іспанському Алькобендасі наприкінці травня.
За результатами п’яти етапів українка посідає другу сходинку в загальному заліку швидкості. В активі українки — 2 870 очок. За цим показником вона поступається лише чемпіонці світу 2023 року Десак Маде Ріті Кусумі Деві з Індонезії.