Українська спортсменка Поліна Халькевич стала срібною призеркою етапу Всесвітньої серії зі скелелазіння у дисципліні швидкість в китайському Гуйяні.

Халькевич була єдиною українкою на цьому етапі та пробилася до плейоф із п’ятим часом.

Халькевич – призерка етапу в Китаї

У сітці на виліт вона вибила Чжан Менлі з Китаю, француженку Капучіне Вільоне та багаторазову призерку етапів Всесвітньої серії із Республіки Корея Джін Чімін, якій у підсумку дісталася бронза.

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За золото Халькевич боролася зі срібною призеркою Олімпійських ігор Ден Лічжуань.

Господарка турніру вирвала перемогу в українки, подолавши дистанцію за 6.14 секунди. Халькевич підкорила її за 6.37 секунди.

У підсумку 18-річна Халькевич вдруге в сезоні здобула медаль на рівні Всесвітньої серії зі скелелазіння після того, як здобула медаль в іспанському Алькобендасі наприкінці травня.

За результатами п’яти етапів українка посідає другу сходинку в загальному заліку швидкості. В активі українки — 2 870 очок. За цим показником вона поступається лише чемпіонці світу 2023 року Десак Маде Ріті Кусумі Деві з Індонезії.

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