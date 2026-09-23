Представники національної збірної України з технологічного спорту вибороли два других командних місця на міжнародних змаганнях у Великій Британії — у дрон-рейсингу MIDRT UK 2026 (Military International Drone Racing Tournament) та тактичних змаганнях BATDC (British Army Tactical Drone Competition).

Для України це був дебют на цих змаганнях.

Міжнародні змагання з дронів у Великій Британії

Змагання проходили 14–18 вересня на території Королівської військової академії Сандгерст. У них взяли участь 24 команди з 12 країн, серед яких була й українська збірна з 13 спортсменів. До складу української делегації увійшли військовослужбовці 153-го навчального Центру підготовки снайперів та пілоти FPV-команди Gnizdo.

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У дрон-рейсингу MIDRT UK українська збірна посіла друге місце в командному заліку, поступившись команді Австралії. У фінальному турі Україну представляли одразу два пілоти — Receiver, який посів четверте місце, та Word1N, який став третім. Обидва спортсмени представляють українську команду Gnizdo.

Українські спортсмени також здобули друге місце у тактичних змаганнях BATDC, поступившись команді Хорватії. Українську команду у цій частині змагань представляли четверо військовослужбовців 153-го навчального Центру підготовки снайперів.

– Вітаю наших пілотів і військовослужбовців із цим результатом. Для нас було принципово важливо не просто приїхати на міжнародні змагання, а показати рівень українських пілотів і фахівців у технологічних дисциплінах. Друге місце одразу у двох напрямках — дрон-рейсингу та тактичних змаганнях — показує, що український досвід і підготовка конкурентні на міжнародному рівні, — зазначив президент Федерації технологічного спорту України (ФТСУ) Артур Булигін.

За словами Булигіна, участь у таких змаганнях важлива також для розвитку міжнародної співпраці та обміну досвідом.

– Україна вже має власні підходи до організації технологічних змагань і підготовки спортсменів у різних дисциплінах. Під час турніру ми обговорили їх із міжнародними партнерами та побачили зацікавленість британських колег у нашій експертизі й форматах змагань. Це відкриває можливості для подальшої співпраці та спільної роботи над розвитком міжнародних стандартів технологічного спорту, — додав Артур Булигін.

Окремим результатом поїздки став і практичний досвід, який українська команда отримала під час змагань, зазначає Віталій Лавров, заступник Міністра молоді та спорту України:

– Головну мету поїздки до Великої Британії досягнуто: наші спортсмени успішно відпрацювали з іноземними спаринг-партнерами, поділилися власною експертизою та здобули цінний досвід для подальшого зростання. Особливо приємно, що під час свого дебюту команда одразу виборола два других місця. Крім того, управлінська команда заклала міцний фундамент для подальшої розбудови міжнародної структури технологічного спорту, — зазначив Віталій Лавров, заступник Міністра молоді та спорту України.

Участь української команди стала можливою завдяки партнерству ФТСУ, Міністерства молоді та спорту України та ГО Українська асоціація пілотів дронів ГНІЗДО, а також підтримці Фундації Пилипа Орлика, F-Drones і BTN Foundation. Для партнерів важливою складовою цієї поїздки було не лише забезпечити участь команди, а й представити український досвід на міжнародному рівні.

– Міжнародні змагання — це можливість показати, що Україна має сильних фахівців та власний досвід. Для Фундації Пилипа Орлика було важливо підтримати участь української команди у Великій Британії та її професійне представлення на міжнародному майданчику. Два других місця у дебютному виступі — важливий результат, але не менш цінними є контакти й досвід, які команда привезе в Україну, — зазначив голова правління Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук.

Довідково:

Про змагання

З результатами змагань (MIDRT) можна ознайомитися за посиланням.

MIDRT UK — міжнародний турнір із дрон-рейсингу серед військових. А BATDC — змагання з тактичного застосування безпілотних систем. Учасники виконують завдання на розвідку, ураження цілей, скидання вантажів та виявлення об’єктів, а також змагаються у швидкості та точності пілотування.

Для української збірної це був перший міжнародний виступ такого формату. Він став можливістю перевірити рівень українських пілотів у міжнародній конкуренції, обмінятися досвідом із командами інших країн та представити український підхід до розвитку технологічного спорту.

Про ФТСУ

Федерація технологічного спорту України (ФТСУ) — національна платформа, що розвиває технологічний спорт, офіційно визнаний в Україні неолімпійський вид спорту. ФТСУ об’єднує змагання з використання безпілотних систем, роботизованих комплексів і технологій кібербезпеки та розвиває технологічний спорт у чотирьох доменах: повітрі, на землі, на воді та в кіберпросторі.

Федерацію засновано у 2023 році, а 24 лютого 2025 року технологічний спорт отримав офіційне державне визнання. Сьогодні ФТСУ розвиває мережу регіональних осередків, проводить всеукраїнські та спеціалізовані змагання і формує систему підготовки спортсменів та фахівців для високотехнологічних галузей.

Фото: Федерація технологічного спорту України

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