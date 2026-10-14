Формула-1 оголосила про укладення 10-річної угоди з урядом Руанди та повернення королівських перегонів на африканський континент вперше з 1993 року. До календаря Гран-прі Африки має увійти до початку 1930-х років.

Про це повідомила пресслужба Формули-1.

Формула-1 повертається в Африку

Змагання отримають назву Гран-прі Африки та відбудуться на трасі в Бугесері, що за 40 км на південь від столиці Кігалі.

Зараз дивляться

Поки ця спеціальна траса для перегонів ще не збудована. У Формулі-1 зазначили, що нова траса буде побудована відповідно до стандартів FIA 1-го класу.

Трасу в Руанді проєктуватиме компанія WurzDesign, яку очолює колишній гонщик Александр Вурц, проте конкретна дата проведення перших перегонів ще не визначена – у Формулі-1 лише зазначили, що це відбудеться на “початку 2030-х років”. Як пише The Guardian, Південна Африка, яка проводила гонку в Іст-Лондоні (нині КуГомпо-Сіті) у 1962–1966 роках, перш ніж у 1967 році перенести її до Кяламі, також претендувала на проведення гонки на тлі стрімкого зростання кількості шанувальників у країні. Однак Формула-1 віддала перевагу пропозиції Руанди та її довгостроковим зобов’язанням. Нова гонка підтримується урядом Руанди та Радою з розвитку Руанди. Останнім часом країна інвестувала значні кошти у проведення спортивних заходів, зокрема чемпіонату світу з велоспорту на шосе, жіночого турніру з крикету Women’s Challenge Trophy, конгресу ФІФА 2023 року та Африканської баскетбольної ліги. У 2024 році Руанда приймала урочисту церемонію нагородження FIA, під час якої президент країни Пол Кагаме оголосив про намір подати заявку на проведення Гран-прі. Читайте також Формула-1 представила календар на сезон-2027: буде більше спринтів

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.