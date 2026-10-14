Формула-1 повертається в Африку вперше з 1993 року: де проводитимуть Гран-прі
- Перший Гран-прі Африки планують провести на початку 2030-х років.
- Нову трасу збудують у Бугесері, за 40 км від Кігалі. Проєкт розроблятиме компанія колишнього гонщика Александра Вурца.
Формула-1 оголосила про укладення 10-річної угоди з урядом Руанди та повернення королівських перегонів на африканський континент вперше з 1993 року. До календаря Гран-прі Африки має увійти до початку 1930-х років.
Про це повідомила пресслужба Формули-1.
Формула-1 повертається в Африку
Змагання отримають назву Гран-прі Африки та відбудуться на трасі в Бугесері, що за 40 км на південь від столиці Кігалі.
Поки ця спеціальна траса для перегонів ще не збудована. У Формулі-1 зазначили, що нова траса буде побудована відповідно до стандартів FIA 1-го класу.
Трасу в Руанді проєктуватиме компанія WurzDesign, яку очолює колишній гонщик Александр Вурц, проте конкретна дата проведення перших перегонів ще не визначена – у Формулі-1 лише зазначили, що це відбудеться на “початку 2030-х років”.
Як пише The Guardian, Південна Африка, яка проводила гонку в Іст-Лондоні (нині КуГомпо-Сіті) у 1962–1966 роках, перш ніж у 1967 році перенести її до Кяламі, також претендувала на проведення гонки на тлі стрімкого зростання кількості шанувальників у країні.
Однак Формула-1 віддала перевагу пропозиції Руанди та її довгостроковим зобов’язанням. Нова гонка підтримується урядом Руанди та Радою з розвитку Руанди.
Останнім часом країна інвестувала значні кошти у проведення спортивних заходів, зокрема чемпіонату світу з велоспорту на шосе, жіночого турніру з крикету Women’s Challenge Trophy, конгресу ФІФА 2023 року та Африканської баскетбольної ліги.
У 2024 році Руанда приймала урочисту церемонію нагородження FIA, під час якої президент країни Пол Кагаме оголосив про намір подати заявку на проведення Гран-прі.