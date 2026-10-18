Київське Динамо звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера після матчу 9-го туру УПЛ проти Полісся.

Костюка звільнили з Динамо: хто очолить команду

Рішення про відставку наставника ухвалив президент столичного клубу Ігор Суркіс після матчу 18 жовтня, в якому кияни поступилися Поліссю з рахунком 1:3.

Тимчасово виконувати обов’язки головного тренера призначили польського фахівця Мацея Кендзьорека, який входив до тренерського штабу Костюка.

Зараз дивляться

Саме він готуватиме команду до найближчих матчів чемпіонату України, зокрема до поєдинку проти Кудрівки, запланованого на 23 жовтня.

Нагадаємо, Ігор Костюк очолив основну команду Динамо наприкінці листопада 2025 року після звільнення Олександра Шовковського. Спочатку він працював у статусі виконувача обов’язків, а в грудні його затвердили головним тренером.

До цього Костюк протягом багатьох років очолював юнацьку команду киян, з якою чотири рази вигравав чемпіонат України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.