Головного тренера Динамо Ігоря Костюка звільнили: причина та хто його замінить
- Київське Динамо звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера 18 жовтня після поразки від житомирського Полісся з рахунком 1:3 у дев'ятому турі УПЛ.
- Водночас у ФК розповіли, хто готуватиме команду до наступних матчів чемпіонату України, зокрема до домашнього поєдинку проти Кудрівки 23 жовтня.
Київське Динамо звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера після матчу 9-го туру УПЛ проти Полісся.
Костюка звільнили з Динамо: хто очолить команду
Рішення про відставку наставника ухвалив президент столичного клубу Ігор Суркіс після матчу 18 жовтня, в якому кияни поступилися Поліссю з рахунком 1:3.
Тимчасово виконувати обов’язки головного тренера призначили польського фахівця Мацея Кендзьорека, який входив до тренерського штабу Костюка.
Саме він готуватиме команду до найближчих матчів чемпіонату України, зокрема до поєдинку проти Кудрівки, запланованого на 23 жовтня.
Нагадаємо, Ігор Костюк очолив основну команду Динамо наприкінці листопада 2025 року після звільнення Олександра Шовковського. Спочатку він працював у статусі виконувача обов’язків, а в грудні його затвердили головним тренером.
До цього Костюк протягом багатьох років очолював юнацьку команду киян, з якою чотири рази вигравав чемпіонат України.