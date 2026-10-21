Українська тенісистка Марта Костюк достроково завершила виступи на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо. Друга ракетка України поступилася у першому сеті “нейтральній” Єкатерині Александровій, після чого відмовилася продовжувати поєдинок.

Матч другого кола WTA 500 в Нінбо

Костюк була третьою сіяною на турнірі, тому розпочала виступи одразу з другого кола. Її першою суперницею стала Алєксандрова, яку українка раніше цього сезону перемогла на US Open у двох сетах.

У стартовій партії Костюк програла гейм на власній подачі, дозволивши суперниці повести з рахунком 3:1. Українка намагалася відігратися, однак поступилася — 4:6.

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Після завершення сету Костюк знялася з матчу, а Алєксандрова пройшла до третього кола змагань.

Ця поразка також позбавила українку шансів потрапити на Підсумковий турнір WTA. Для кваліфікації до вісімки найкращих Костюк потрібно було виграти один турнір і дійти до фіналу іншого, заробивши щонайменше 825 рейтингових очок, щоб випередити чешку Кароліну Мухову.

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