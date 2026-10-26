Ковтун сфотографувався з росіянином після срібла ЧС для Хорватії
- Ілля Ковтун здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах.
- Перемогу у фіналі здобув китаєць Цзоу Цзін'юань, а бронзу виборов "нейтральний атлет" Даніель Марінов.
Колишній український гімнаст Ілля Ковтун, який минулого року змінив спортивне громадянство заради виступів за Хорватію, здобув срібну медаль у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.
За свій виступ він отримав 14.900 бала.
Ковтун сфотографувався з росіянином і китайцем
Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбувся у Роттердамі (Нідерланди).
У фіналі вправ на паралельних брусах переміг китаєць Цзоу Цзін’юань, набравши 15,733 бала. Ексукраїнець поступився представнику КНР на 0.833 бала.
Бронзова медаль у цій дисципліні дісталася “нейтральному” атлету із Росії Даніелю Марінову (14,866).
Під час церемонії нагородження Ковтун не соромився позувати у компанії росіянина на подіумі.
Ілля Ковтун виступав за Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де здобув срібло у вправах на паралельних брусах.
Він також є чотириразовим чемпіоном Європи у складі збірної України та призером чемпіонатів світу. Після Олімпіади у Парижі Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство та виступати за Хорватію.