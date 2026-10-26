Колишній український гімнаст Ілля Ковтун, який минулого року змінив спортивне громадянство заради виступів за Хорватію, здобув срібну медаль у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.

За свій виступ він отримав 14.900 бала.

Ковтун сфотографувався з росіянином і китайцем

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбувся у Роттердамі (Нідерланди).

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У фіналі вправ на паралельних брусах переміг китаєць Цзоу Цзін’юань, набравши 15,733 бала. Ексукраїнець поступився представнику КНР на 0.833 бала.

Бронзова медаль у цій дисципліні дісталася “нейтральному” атлету із Росії Даніелю Марінову (14,866).

Під час церемонії нагородження Ковтун не соромився позувати у компанії росіянина на подіумі.

Ілля Ковтун виступав за Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де здобув срібло у вправах на паралельних брусах.

Він також є чотириразовим чемпіоном Європи у складі збірної України та призером чемпіонатів світу. Після Олімпіади у Парижі Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство та виступати за Хорватію.

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