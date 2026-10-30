Українська важкоатлетка Ольга Івженко виборола бронзову медаль Чемпіонату світу-2026 у ваговій категорії до 57 кг.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ольга Івженко здобула бронзу ЧС-2026 з важкої атлетики

Чемпіонат світу з важкої атлетики проходить у китайському місті Нінбо з 27 жовтня до 8 листопада. Першою серед українських спортсменів нагороди на турнірі виборола Ольга Івженко.

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Українка виступала у ваговій категорії до 57 кг та успішно виконала всі шість спроб у двох вправах.

У ривку Івженко спочатку підняла 91 кг, потім 94 кг, а в третій спробі зафіксувала 96 кг. Цей результат приніс їй малу срібну медаль Чемпіонату світу.

У поштовху українка також виконала всі три спроби. Спочатку вона підняла 113 кг, згодом 116 кг, а завершила виступ результатом 118 кг.

За підсумками поштовху Івженко посіла четверте місце, однак сума двох вправ дозволила їй піднятися на третю сходинку загального заліку.

З результатом 214 кг українка стала бронзовою призеркою Чемпіонату світу.

Результати ЧС-2026 з важкої атлетики у ваговій категорії до 57 кг

За сумою двоборства призові місця розподілилися так:

О Кван Ок (Північна Корея) — 227 кг. Чень Гуаньлінь (Тайвань) — 215 кг. Ольга Івженко (Україна) — 214 кг. Українській спортсменці не вистачило лише одного кілограма, щоб випередити представницю Тайваню та здобути срібну нагороду за сумою двоборства.

Водночас у ривку Івженко показала другий результат серед усіх учасниць — 96 кг, що принесло їй окрему малу срібну медаль.

Що відомо про Ольгу Івженко

Для 23-річної Ольги Івженко бронза в Нінбо стала першою нагородою на дорослому Чемпіонаті світу з важкої атлетики.

До цього спортсменка тричі вигравала молодіжні чемпіонати Європи. Востаннє вона здобула цей титул незадовго до початку світової першості в Китаї.

У 2025 році Івженко також стала бронзовою призеркою дорослого Чемпіонату Європи у ваговій категорії до 55 кг.

Нагороди українки стали першими для збірної України на Чемпіонаті світу-2026.

Коли виступатимуть інші українці на ЧС-2026 з важкої атлетики

Змагання в Нінбо триватимуть до 8 листопада. Попереду виступи інших представників збірної України.

Розклад виступів українських важкоатлетів:

1 листопада, 13:00 — Каміла Конотоп, вагова категорія до 61 кг.

4 листопада, 10:00 — Максим Домбровський, до 95 кг.

7 листопада, 10:30 — Владислав Прилипко, понад 110 кг.

7 листопада, 13:00 — Ірина Домбровська, до 86 кг.

8 листопада, 05:30 — Валентина Кисіль, понад 86 кг.

8 листопада, 08:00 — Богдан Тараненко, понад 110 кг.

Однією з головних претенденток на нагороди у складі української команди є чотириразова чемпіонка Європи Каміла Конотоп.

Чемпіонат світу-2026 також став першим із десяти відбіркових турнірів до наступних Олімпійських ігор.

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