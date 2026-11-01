Кімі Антонеллі здобув перший титул чемпіона у Формулі-1
- 20-річний пілот Mercedes здобув перший титул у кар’єрі та став наймолодшим чемпіоном світу в історії Ф-1.
- Перемогу в Мексиці здобув Макс Ферстаппен, другим фінішував Льюїс Гемілтон, а Антонеллі замкнув трійку призерів.
Гонщик Mercedes Кімі Антонеллі завоював свій перший титул чемпіона Формули-1.
Це сталося після Гран-прі Мексики, де перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
Антонеллі – чемпіон Формули-1 сезону-2026
Кімі Антонеллі став наймолодшим в історії чемпіоном світу з Формули-1. Щоб завоювати титул достроково йому вистачило фінішувати третім на Гран-прі Мехіко.
Першим у перегонах фінішу дістався Макс Ферстаппен, який випередив поул-сітера Льюїса Гемілтона із Ferrari.
WHAT. A. MOMENT!
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— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Для здобуття титулу Антонеллі достатньо було фінішувати дев’ятим у Мексиці, незалежно від того, на яких місцях фінішують його суперники – Гемілтон та напарник по команді Mercedes Джордж Расселл.
20-річний гонщик стартував у Мексиці з четвертої стартової решітки. Ферстаппен, який виграв перегони, у кваліфікації був лише п’ятим.
Посеред перегонів через червоний прапор у зв’язку з аварією Валттері Боттаса змагання довелося зупинити.
Ще один пілот Ferrari Шарль Леклер фінішував четвертим, витримавши шалений тиск наприкінці гонки з боку чемпіона Формули-1 2025 року та гонщика McLaren Ландо Норріса.
Також в зоні очок фінішували Джордж Расселл (Mercedes), Оскар Піастрі (McLaren), Франко Колапінто (Alpine), Ліам Лоусон із Racing Bulls, який стартував із піт-лейну, та П’єр Гаслі (Alpine).
У Кубку конструкторів лідерство за Mercedes (630 очок), на другому місці йде Ferrari (504), а замикає трійку лідерів Red Bull (380). У McLaren, який здобував чемпіонство у двох попередніх сезонах, наразі 371 очко.