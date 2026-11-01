Гонщик Mercedes Кімі Антонеллі завоював свій перший титул чемпіона Формули-1.

Це сталося після Гран-прі Мексики, де перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Антонеллі – чемпіон Формули-1 сезону-2026

Кімі Антонеллі став наймолодшим в історії чемпіоном світу з Формули-1. Щоб завоювати титул достроково йому вистачило фінішувати третім на Гран-прі Мехіко.

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Першим у перегонах фінішу дістався Макс Ферстаппен, який випередив поул-сітера Льюїса Гемілтона із Ferrari.

WHAT. A. MOMENT! #F1 #MexicoGP https://t.co/YvBdmiyMoR — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Для здобуття титулу Антонеллі достатньо було фінішувати дев’ятим у Мексиці, незалежно від того, на яких місцях фінішують його суперники – Гемілтон та напарник по команді Mercedes Джордж Расселл.

20-річний гонщик стартував у Мексиці з четвертої стартової решітки. Ферстаппен, який виграв перегони, у кваліфікації був лише п’ятим.

Посеред перегонів через червоний прапор у зв’язку з аварією Валттері Боттаса змагання довелося зупинити.

Ще один пілот Ferrari Шарль Леклер фінішував четвертим, витримавши шалений тиск наприкінці гонки з боку чемпіона Формули-1 2025 року та гонщика McLaren Ландо Норріса.

Також в зоні очок фінішували Джордж Расселл (Mercedes), Оскар Піастрі (McLaren), Франко Колапінто (Alpine), Ліам Лоусон із Racing Bulls, який стартував із піт-лейну, та П’єр Гаслі (Alpine).

У Кубку конструкторів лідерство за Mercedes (630 очок), на другому місці йде Ferrari (504), а замикає трійку лідерів Red Bull (380). У McLaren, який здобував чемпіонство у двох попередніх сезонах, наразі 371 очко.

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