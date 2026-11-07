Українська тенісистка Марта Костюк зіграє на підсумковому турнірі WTA замість представниці Казахстану Олени Рибакіної, яка знялася зі змагань через хворобу.

Про це повідомляє Telegram-канал Ukrainian Tennis.

Марта Костюк зіграє на підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Марта Костюк замінить у групі представницю Казахстану Олену Рибакіну, яка не зможе продовжити виступи через хворобу.

Зараз дивляться

За інформацією Ukrainian Tennis, уже 8 листопада Костюк має зіграти проти чеської тенісистки Лінди Носкової.

Згодом на українку очікують матчі проти американок Коко Гофф та Джессіки Пегули.

Раніше Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг WTA станом на 2 листопада 2026 року.

Марта Костюк зберегла десяте місце у світовому рейтингу, маючи 3 910 очок. Першою ракеткою України залишилася Еліна Світоліна, яка посідала шосту сходинку з 5 121 очком.

Олена Рибакіна очолювала рейтинг WTA із 8 099 очками.

Майбутні суперниці Костюк також входили до першої десятки: Коко Гофф посідала четверте місце, Джессіка Пегула — п’яте, а Лінда Носкова — восьме.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.