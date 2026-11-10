Двоє з трьох арбітрів, які очолювали колегію CAS у справі про повернення російських хокейних збірних на міжнародну арену, – Джуліо Палермо та Ісмаїл Селім – за кілька тижнів до призначення виступали на конференції в Москві.

Про це повідомив швейцарський журналіст Томас Ренгглі.

Скандал із CAS

30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії проти Міжнародної федерації хокею (IIHF) і скасував відсторонення російських збірних від міжнародних турнірів. Це дає Росії шанс узяти участь у чемпіонаті світу 2027 року в Німеччині.

Зараз дивляться

Підставою для рішення стало те, що, на думку арбітражної колегії, IIHF не надала достатніх доказів безпекових ризиків, які б виправдовували недопуск російських команд.

Рішення ухвалили одностайно троє арбітрів: італієць Джуліо Палермо, єгиптянин Ісмаїл Селім і британець Марк Говелл.

Менш ніж за два тижні після рішення CAS швейцарське видання Inside Paradeplatz повідомило, що щонайменше двоє арбітрів могли мати особисту зацікавленість у такому вердикті. Причина – їхня поїздка до Москви незадовго до призначення на цю справу.

Що відомо про поїздку до Москви

22 вересня Джуліо Палермо виступив у Москві на Російському міжнародному арбітражному конгресі, організованому Російським інститутом сучасного арбітражу.

Італійського юриста було заявлено як учасника дискусії Історія арбітражу: хто пише, хто розповідає, хто вірить?

Згодом з’ясувалося, що торік на конгресі з такою самою назвою, який відбувся 16 травня 2025 року, був присутній такоє Ісмаїл Селім.

9 жовтня, менш ніж через місяць після московського виступу, Палермо очолив колегію CAS у справі Федерації хокею Росії проти IIHF. Слухання відбулися 23 і 26 жовтня.

Реакція CAS

У CAS запевнили, що Палермо поїхав до Москви за власний кошт і ще до призначення на справу Федерації хокею Росії проти IIHF, а на той момент не знав, що розглядатиме її.

Водночас у суді в Лозанні заявили, що взагалі не були обізнані про цю поїздку й “не вбачають обставин, які могли б поставити під сумнів незалежність”. Публікації в медіа на цю тему там назвали “такими, що сильно вводять в оману”.

Сам Палермо на запитання журналіста швейцарського видання не відповів і переадресував його до пресслужби CAS.

За даними джерела, після цього рішення у відставку пішов один із арбітрів CAS, який входив до юридичного комітету IIHF. За результатами розслідування, його крок пов’язаний із можливим конфліктом інтересів Палермо та сумнівами щодо його неупередженості.

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