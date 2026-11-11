Формула-1 підтвердила, що заключні гонки сезону в Катарі та Абу-Дабі відбудуться згідно з календарним планом.

Про це повідомляє газета The Independent.

Формула-1 не скасує етапи в Катарі та Абу-Дабі

Останні два етапи сезону 2026 року в Катарі (29 листопада) та Абу-Дабі (6 грудня) були під питанням через конфлікт на Близькому Сході.

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Раніше цього сезону гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії були скасовані, хоча Бахрейн усе ж провів свій етап в Малайзії у жовтні.

Як запасний варіант на 6 грудня у Формулі-1 розглядали трасу в Імолі. Навколо траси в регіоні Емілія-Романья в Італії навіть почали зводити тимчасові трибуни.

Однак, зважаючи на логістичні плани та вантажні перевезення, як стало відомо The Independent, Формула-1 уже повідомила Імолі про відмову від ідеї.

– Ми дуже вдячні за підтримку та співпрацю промоутеру й уряду в Імолі та регіоні. Якщо ситуація погіршиться в найближчі тижні перед подіями на Близькому Сході, ми, не вагаючись, вчинимо правильно, а безпека кожного завжди буде пріоритетом, – заявив речник Формули-1.

У Формулі-1 також додали, що всі 11 команд підтримують завершення сезону за планом.

Минулими вихідними у Лусаїлі, неподалік Дохи (Катар), минув заключний етап сезону MotoGP без жодних ексцесів, хоча команда Yamaha знялася зі змагань ще до гонки. Крім того, 19 гонщиків написали листа, у якому висловили бажання не їхати до Катару, але обидві гонки все одно відбулися за планом.

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