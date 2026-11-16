Міжнародна федерація хокею (IIHF) повідомила, що молодіжна збірна Росії (U20) не виступить на чемпіонаті світу, який стартує у грудні.

Молодіжний ЧС з хокею відбудеться у Канаді, уряд якої повідомив, що не видасть візи російським спортсменам.

Росії не буде на молодіжному ЧС з хокею

Рада IIHF ухвалила це рішення після офіційної позиції Канади, яка також уточнила, що гравці, які вже мають візи, все рівно не зможуть виступити на турнірі, зокрема як “нейтральні”.

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Міжнародна федерація хокею розглядала альтернативні варіанти проведення змагань, але проаналізувавши ситуація вирішила не переносити турнір до іншої країни.

– У зв’язку з позицією та обмеженнями, офіційно озвученими урядом Канади, молодіжна збірна Росії не зможе взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу 2027 року, – йдеться у заяві.

Таким чином, молодіжний чемпіонат світу з хокею 2027 відбудеться з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027 року в Едмонтоні та Ред-Дірі в провінції Альберта (Канада).

Усі національні федерації, що беруть участь, поінформовані про ухвалене рішення.

Зазначається, що оновлений розклад змагань для молодіжного чемпіонату світу та чемпіонату світу U20 у дивізіоні 1А буде опубліковано найближчим часом.

IIHF відсторонила збірні Росії та Білорусі у 2022 році, проте у жовтні 2026 року CAS задовольнив апеляцію РФ і зобов’язав допустити її команди до ЧС сезону-2026/27 (зокрема U20 та U18).

Рішення CAS спровокувало бойкот: спонсори пригрозили розривом контрактів, уряд Німеччини заявив про неможливість проведення дорослого ЧС-2027, а сім національних федерацій на чолі з німецькою відмовилися підписувати оновлений календар юніорського ЧС U20.

На виконання рішення CAS IIHF розпочала процедуру поновлення участі Росії в молодіжному чемпіонаті світу. Росія мала посісти десяте місце в рейтингу та замінити Норвегію в елітному дивізіоні. Норвезька збірна натомість мала перейти до Дивізіону I, групи А.

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