Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан опублікувала публічне звернення до першої леді США Меланії Трамп.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Харлан звернулася до Меланії Трамп

Спортсменка опублікувала емоційний заклик до світової спільноти та особисто до Меланії Трамп із проханням допомогти врятувати мирних жителів із гуманітарної пастки, створеної Росією.

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– Я звертаюся до світової спільноти та особисто Меланії Трамп із закликом допомогти звільнити цивільних людей з окупованої Кінбурнської коси та інших окупованих росією територій України. На цих землях через дії країни-агресора склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Люди змушені жити в ізоляції, без належної допомоги та безпеки, – написала вона.

Харлан наголосила, що для порятунку людей, які досі перебувають в окупації, необхідні міжнародна підтримка та негайні рішучі дії.

Вона також закликала кожного поширювати цю інформацію, аби увесь світ дізнався про гуманітарну катастрофу на Кінбурнській косі та долю її мешканців.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga / Ukrainian fencer 🇺🇦🤺 (@olgakharlan)

Нагадаємо, нещодавно Меланія Трамп виступила посередницею в організації локального гуманітарного перемир’я в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, яке тривало наприкінці жовтня 2026 року.

Ініціатива мала на меті доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення, зокрема дітей і літніх людей, із окупованого міста.

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