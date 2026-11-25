Найдорожчою командою Формули-1 станом на 2026 рік є Ferrari. Скудерія, за яку виступають семиразовий чемпіон Льюїс Гемілтон та монегаск Шарль Леклер, оцінюють у $9,5 млрд.

Такий підрахунок зробило видання Forbes. Найдорожчі команди Формули-1 журнал оцінює щороку, і цього разу вартість усіх колективів помітно зросла.

Найдорожчі команди Формули-1 2026

Ferrari залишається найдорожчою командою Формули-1. За оцінкою Forbes, вона коштує $9,5 млрд, що на 46% більше, ніж рік тому.

Зараз дивляться

Цікаво, що за грошима Ferrari не лідирує. У 2025 році Mercedes обійшов її і за виручкою ($855 млн проти $850 млн), і за операційним прибутком ($225 млн проти $160 млн).

Тобто перше місце Ferrari тримає не за рахунок цифр у звіті, а за рахунок бренду й статусу.

Найбільше серед лідерів подорожчав McLaren: за рік його вартість зросла на 73%, з $4,4 млрд до $7,6 млрд. Папая виграла Кубок конструкторів, а її виручка у 2025 році склала $794 млн.

Попри це, команда показала операційний збиток у $58 млн. Як пояснює Forbes, причина у великій разовій виплаті керівництву за програмою мотивації. Цього року McLaren очікує прибуток близько $200 млн.

Рейтинг вартості команд Формули-1

Ferrari: $9,5 млрд (+46%) Mercedes: $9,2 млрд (+53%) McLaren: $7,6 млрд (+73%) Red Bull Racing: $6,6 млрд (+52%) Aston Martin: $4,75 млрд (+48%) Audi: $3,8 млрд (+58%) Williams: $3,5 млрд (+40%) Alpine: $3,4 млрд (+39%) Racing Bulls: $3,3 млрд (+43%) Cadillac: $3 млрд (новачок) Haas: $2,8 млрд (+87%, найбільший ріст)

Загалом 11 команд Формули-1 оцінюються в середньому в $5,2 млрд, що на 47% більше, ніж $3,6 млрд у 2025 році.

Якщо виключити команду Cadillac, яка у своєму дебютному сезоні оцінюється в $3 млрд і не була включена до рейтингу Forbes за 2025 рік, середній показник зростає на 53% – до $5,4 млрд.

Вартість команд зростає, бо їхній бізнес іде вгору. Якщо не враховувати коливання курсу валют, у 2025 році десять “старих” команд Формули-1 заробили в середньому по $530 млн. Це на 15% більше, ніж у 2024-му.

Mercedes і McLaren розраховують у 2026 році вийти на понад $1 млрд виручки. Такого у Ф-1 ще не було. Для порівняння, за даними Forbes, у всьому світовому спорті такої позначки досягли лише три клуби: Даллас Ковбойз з НФЛ, Реал Мадрид і Барселона.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.