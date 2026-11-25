Ferrari очолила рейтинг найдорожчих команд Формули-1 у 2026 році – ForbesДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Ferrari зберегла статус найдорожчої команди Формули-1, але конкуренти стрімко скорочують відставання.
- Forbes оцінив вартість усіх команд Ф-1, і деякі з них за рік додали у ціні понад 70%.
Найдорожчою командою Формули-1 станом на 2026 рік є Ferrari. Скудерія, за яку виступають семиразовий чемпіон Льюїс Гемілтон та монегаск Шарль Леклер, оцінюють у $9,5 млрд.
Такий підрахунок зробило видання Forbes. Найдорожчі команди Формули-1 журнал оцінює щороку, і цього разу вартість усіх колективів помітно зросла.
Найдорожчі команди Формули-1 2026
Ferrari залишається найдорожчою командою Формули-1. За оцінкою Forbes, вона коштує $9,5 млрд, що на 46% більше, ніж рік тому.
Цікаво, що за грошима Ferrari не лідирує. У 2025 році Mercedes обійшов її і за виручкою ($855 млн проти $850 млн), і за операційним прибутком ($225 млн проти $160 млн).
Тобто перше місце Ferrari тримає не за рахунок цифр у звіті, а за рахунок бренду й статусу.
Найбільше серед лідерів подорожчав McLaren: за рік його вартість зросла на 73%, з $4,4 млрд до $7,6 млрд. Папая виграла Кубок конструкторів, а її виручка у 2025 році склала $794 млн.
Попри це, команда показала операційний збиток у $58 млн. Як пояснює Forbes, причина у великій разовій виплаті керівництву за програмою мотивації. Цього року McLaren очікує прибуток близько $200 млн.
Рейтинг вартості команд Формули-1
- Ferrari: $9,5 млрд (+46%)
- Mercedes: $9,2 млрд (+53%)
- McLaren: $7,6 млрд (+73%)
- Red Bull Racing: $6,6 млрд (+52%)
- Aston Martin: $4,75 млрд (+48%)
- Audi: $3,8 млрд (+58%)
- Williams: $3,5 млрд (+40%)
- Alpine: $3,4 млрд (+39%)
- Racing Bulls: $3,3 млрд (+43%)
- Cadillac: $3 млрд (новачок)
- Haas: $2,8 млрд (+87%, найбільший ріст)
Загалом 11 команд Формули-1 оцінюються в середньому в $5,2 млрд, що на 47% більше, ніж $3,6 млрд у 2025 році.
Якщо виключити команду Cadillac, яка у своєму дебютному сезоні оцінюється в $3 млрд і не була включена до рейтингу Forbes за 2025 рік, середній показник зростає на 53% – до $5,4 млрд.
Вартість команд зростає, бо їхній бізнес іде вгору. Якщо не враховувати коливання курсу валют, у 2025 році десять “старих” команд Формули-1 заробили в середньому по $530 млн. Це на 15% більше, ніж у 2024-му.
Mercedes і McLaren розраховують у 2026 році вийти на понад $1 млрд виручки. Такого у Ф-1 ще не було. Для порівняння, за даними Forbes, у всьому світовому спорті такої позначки досягли лише три клуби: Даллас Ковбойз з НФЛ, Реал Мадрид і Барселона.