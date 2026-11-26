Кубок світу з біатлону-2026/27: де дивитися етап в КонтіолахтіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Кубок світу з біатлону-2026/27 стартує у четвер, 26 листопада. Перший етап сезону прийме фінське Контіолахті.
Етап розпочнеться з індивідуальної чоловічої гонки на 20 км.
Де дивитися Кубок світу з біатлону-2026/27 в Україні, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Кубок світу з біатлону в Контіолахті: де дивитися
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення.
Усі біатлонні гонки у прямому ефірі будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного.
Окрім чоловічої індивідуальної гонки у Контіолахті також відбудуться індивідуальна гонка у жінок, спринти та дві естафети.
Усього відбудеться шість гонок. Біатлоністи змагатимуться у Контіолахті до 29 листопада включно.
Розклад етапу Кубку світу в Контіолахті
- 26 листопада 2026, 17:15. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;
- 27 листопада 2026, 17:15. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;
- 28 листопада 2026, 14:10. Одиночна змішана естафета;
- 28 листопада 2026, 16:15. Змішана естафета;
- 29 листопада 2026, 14:00. Спринт 10 км, чоловіки;
- 29 листопада 2026, 17:15. Спринт 7,5 км, жінки.
Загалом у біатлонному сезоні відбудеться десять етапів. Коли Кубок світу з біатлону 2026/27 завершиться, теж уже відомо: останній етап запланований в Осло-Голменколлені (Норвегія) 18–21 березня.