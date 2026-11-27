Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Кубок світу з біатлону-2026/27: календар етапів і розклад гонокДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2026/27 стартував у фінському Контіолахті.
Загалом заплановано десять етапів, останній з яких на біатлонній трасі в норвезькому Осло-Голменколлені 18–21 березня.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом етапів та гонок Кубка світу з біатлону сезону-2026/27.
Зараз дивляться
Розклад гонок Кубка світу з біатлону-2026/27
Етап Кубка світу в Контіолахті
- 26 листопада 2026, 17:15. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;
- 27 листопада 2026, 17:15. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;
- 28 листопада 2026, 14:10. Одиночна змішана естафета;
- 28 листопада 2026, 16:15. Змішана естафета;
- 29 листопада 2026, 14:00. Спринт 10 км, чоловіки;
- 29 листопада 2026, 17:15. Спринт 7,5 км, жінки.
Етап Кубка світу в Гогфільцені
- 4 грудня 2026, 12:25. Спринт 7,5 км, жінки;
- 4 грудня 2026, 15:15. Спринт 10 км, чоловіки;
- 5 грудня 2026, 13:15. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 5 грудня 2026, 15:30. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;
- 6 грудня 2026, 12:30. Естафета 4×6 км, жінки;
- 6 грудня 2026, 15:15. Естафета 4×7,5 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Ле-Гран-Борнані
- 10 грудня 2026, 15:15. Спринт 7,5 км, жінки;
- 11 грудня 2026, 15:15. Спринт 10 км, чоловіки;
- 12 грудня 2026, 13:15. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 12 грудня 2026, 15:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;
- 13 грудня 2026, 13:15. Масстарт 12,5 км, жінки;
- 13 грудня 2026, 15:45. Масстарт 15 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Поклюці
- 2 січня 2027, 12:25. Спринт 10 км, чоловіки;
- 2 січня 2027, 15:10. Спринт 7,5 км, жінки;
- 3 січня 2027, 12:35. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;
- 3 січня 2027, 15:15. Естафета 4×6 км, жінки.
Етап Кубка світу в Рупольдингу
- 6 січня 2027, 15:15. Естафета 4×6 км, жінки;
- 7 січня 2027, 15:15. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;
- 8 січня 2027, 15:15. Спринт 7,5 км, жінки;
- 9 січня 2027, 13:00. Спринт 10 км, чоловіки;
- 10 січня 2027, 13:00. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 10 січня 2027, 15:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Антгольці
- 14 січня 2027, 15:15. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;
- 15 січня 2027, 15:15. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;
- 16 січня 2027, 12:45. Одиночна змішана естафета;
- 16 січня 2027, 15:30. Змішана естафета;
- 17 січня 2027, 13:45. Масстарт 15 км, чоловіки;
- 17 січня 2027, 16:00. Масстарт 12,5 км, жінки.
Етап Кубка світу в Нове-Мєсті
- 21 січня 2027, 17:30. Спринт 7,5 км, жінки;
- 22 січня 2027, 17:30. Спринт 10 км, чоловіки;
- 23 січня 2027, 15:45. Масстарт 12,5 км, жінки;
- 23 січня 2027, 18:00. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;
- 24 січня 2027, 15:35. Естафета 4×6 км, жінки;
- 24 січня 2027, 18:10. Масстарт 15 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Обергофі
- 4 березня 2027, 15:45. Спринт 10 км, чоловіки;
- 5 березня 2027, 15:10. Спринт 7,5 км, жінки;
- 6 березня 2027, 14:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;
- 6 березня 2027, 17:00. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 7 березня 2027, 13:45. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;
- 7 березня 2027, 16:50. Естафета 4×6 км, жінки.
Етап Кубка світу в Естерсунді
- 11 березня 2027, 17:10. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;
- 12 березня 2027, 17:10. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;
- 13 березня 2027, 15:30. Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки;
- 13 березня 2027, 18:10. Змішана естафета, жінки та чоловіки;
- 14 березня 2027, 15:30. Масстарт 12,5 км, жінки;
- 14 березня 2027, 18:10. Масстарт 15 км, чоловіки.
Етап Кубка світу в Осло-Голменколлені
- 18 березня 2027, 17:30. Спринт 10 км, чоловіки;
- 19 березня 2027, 17:30. Спринт 7,5 км, жінки;
- 20 березня 2027, 15:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;
- 20 березня 2027, 18:00. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 21 березня 2027, 14:30. Масстарт 15 км, чоловіки;
- 21 березня 2027, 17:00. Масстарт 12,5 км, жінки.
Також у лютому відбудеться чемпіонат світу в Отепя (Естонія). Там заплановано 12 біатлонних перегонів, де визначаться чемпіони світу 2027 року.
Чемпіонат світу в Отепя
- 10 лютого 2027, 17:10. Змішана естафета, жінки та чоловіки;
- 12 лютого 2027, 17:30. Спринт 10 км, чоловіки;
- 13 лютого 2027, 18:00. Спринт 7,5 км, жінки;
- 14 лютого 2027, 17:05. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;
- 14 лютого 2027, 19:30. Гонка переслідування 10 км, жінки;
- 16 лютого 2027, 18:10. Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки;
- 17 лютого 2027, 18:10. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;
- 18 лютого 2027, 18:10. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;
- 19 лютого 2027, 18:30. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;
- 20 лютого 2027, 18:30. Естафета 4×6 км, жінки;
- 21 лютого 2027, 16:45. Масстарт 15 км, чоловіки;
- 21 лютого 2027, 19:10. Масстарт 12,5 км, жінки.
Нагадаємо, у сезоні-2025/26 французький біатлоніст Ерік Перро виграв Великий кришталевий глобус. Головну нагороду в жіночому біатлоні здобула французька біатлоністка Лу Жанмонно.
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