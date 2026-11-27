Перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2026/27 стартував у фінському Контіолахті.

Загалом заплановано десять етапів, останній з яких на біатлонній трасі в норвезькому Осло-Голменколлені 18–21 березня.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом етапів та гонок Кубка світу з біатлону сезону-2026/27.

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Розклад гонок Кубка світу з біатлону-2026/27

Етап Кубка світу в Контіолахті

26 листопада 2026, 17:15. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;

27 листопада 2026, 17:15. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;

28 листопада 2026, 14:10. Одиночна змішана естафета;

28 листопада 2026, 16:15. Змішана естафета;

29 листопада 2026, 14:00. Спринт 10 км, чоловіки;

29 листопада 2026, 17:15. Спринт 7,5 км, жінки.

Етап Кубка світу в Гогфільцені

4 грудня 2026, 12:25. Спринт 7,5 км, жінки;

4 грудня 2026, 15:15. Спринт 10 км, чоловіки;

5 грудня 2026, 13:15. Гонка переслідування 10 км, жінки;

5 грудня 2026, 15:30. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;

6 грудня 2026, 12:30. Естафета 4×6 км, жінки;

6 грудня 2026, 15:15. Естафета 4×7,5 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Ле-Гран-Борнані

10 грудня 2026, 15:15. Спринт 7,5 км, жінки;

11 грудня 2026, 15:15. Спринт 10 км, чоловіки;

12 грудня 2026, 13:15. Гонка переслідування 10 км, жінки;

12 грудня 2026, 15:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;

13 грудня 2026, 13:15. Масстарт 12,5 км, жінки;

13 грудня 2026, 15:45. Масстарт 15 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Поклюці

2 січня 2027, 12:25. Спринт 10 км, чоловіки;

2 січня 2027, 15:10. Спринт 7,5 км, жінки;

3 січня 2027, 12:35. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;

3 січня 2027, 15:15. Естафета 4×6 км, жінки.

Етап Кубка світу в Рупольдингу

6 січня 2027, 15:15. Естафета 4×6 км, жінки;

7 січня 2027, 15:15. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;

8 січня 2027, 15:15. Спринт 7,5 км, жінки;

9 січня 2027, 13:00. Спринт 10 км, чоловіки;

10 січня 2027, 13:00. Гонка переслідування 10 км, жінки;

10 січня 2027, 15:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Антгольці

14 січня 2027, 15:15. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;

15 січня 2027, 15:15. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;

16 січня 2027, 12:45. Одиночна змішана естафета;

16 січня 2027, 15:30. Змішана естафета;

17 січня 2027, 13:45. Масстарт 15 км, чоловіки;

17 січня 2027, 16:00. Масстарт 12,5 км, жінки.

Етап Кубка світу в Нове-Мєсті

21 січня 2027, 17:30. Спринт 7,5 км, жінки;

22 січня 2027, 17:30. Спринт 10 км, чоловіки;

23 січня 2027, 15:45. Масстарт 12,5 км, жінки;

23 січня 2027, 18:00. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;

24 січня 2027, 15:35. Естафета 4×6 км, жінки;

24 січня 2027, 18:10. Масстарт 15 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Обергофі

4 березня 2027, 15:45. Спринт 10 км, чоловіки;

5 березня 2027, 15:10. Спринт 7,5 км, жінки;

6 березня 2027, 14:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;

6 березня 2027, 17:00. Гонка переслідування 10 км, жінки;

7 березня 2027, 13:45. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;

7 березня 2027, 16:50. Естафета 4×6 км, жінки.

Етап Кубка світу в Естерсунді

11 березня 2027, 17:10. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;

12 березня 2027, 17:10. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;

13 березня 2027, 15:30. Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки;

13 березня 2027, 18:10. Змішана естафета, жінки та чоловіки;

14 березня 2027, 15:30. Масстарт 12,5 км, жінки;

14 березня 2027, 18:10. Масстарт 15 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Осло-Голменколлені

18 березня 2027, 17:30. Спринт 10 км, чоловіки;

19 березня 2027, 17:30. Спринт 7,5 км, жінки;

20 березня 2027, 15:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;

20 березня 2027, 18:00. Гонка переслідування 10 км, жінки;

21 березня 2027, 14:30. Масстарт 15 км, чоловіки;

21 березня 2027, 17:00. Масстарт 12,5 км, жінки.

Також у лютому відбудеться чемпіонат світу в Отепя (Естонія). Там заплановано 12 біатлонних перегонів, де визначаться чемпіони світу 2027 року.

Чемпіонат світу в Отепя

10 лютого 2027, 17:10. Змішана естафета, жінки та чоловіки;

12 лютого 2027, 17:30. Спринт 10 км, чоловіки;

13 лютого 2027, 18:00. Спринт 7,5 км, жінки;

14 лютого 2027, 17:05. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки;

14 лютого 2027, 19:30. Гонка переслідування 10 км, жінки;

16 лютого 2027, 18:10. Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки;

17 лютого 2027, 18:10. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;

18 лютого 2027, 18:10. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;

19 лютого 2027, 18:30. Естафета 4×7,5 км, чоловіки;

20 лютого 2027, 18:30. Естафета 4×6 км, жінки;

21 лютого 2027, 16:45. Масстарт 15 км, чоловіки;

21 лютого 2027, 19:10. Масстарт 12,5 км, жінки.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 французький біатлоніст Ерік Перро виграв Великий кришталевий глобус. Головну нагороду в жіночому біатлоні здобула французька біатлоністка Лу Жанмонно.

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