Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що таке 5-та стаття НАТО та коли її застосовують
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Українець Богачук битиметься в андеркарді бою Альварес – Кроуфорд

Сергій Богачук
Фото: Getty Images

Український боксер Сергій Богачук свій наступний бій проведе в андекарді бою за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом.

Його суперником стане американець Брендон Адамс.

Богачук проведе бій в андеркарді Альварес — Кроуфорд

Вечір боксу, де головною подією стане бій Альвареса та Кроуфорда, відбудеться у Лас-Вегасі 13 вересня.

Зараз дивляться

Суперником Богачука в андеркарді головного бою стане Брендон Адамс, який у 2021 році завдав українцю першої поразки у кар’єрі.

Тоді американець переміг Сергія технічним нокаутом у восьмому раунді.

На ринг також вийдуть представники Казахстану, Японії, ОАЕ, Мексики та Куби.

Серед боїв андеркарду також варто відзначити поєдинок дворазового олімпійського призера Івана Дичка з Казахстану. Його суперником стане американець Джермейн Франклін.

Востаннє 30-річний Богачук виходив на ринг у травні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав американця Майкла Фокса.

36-річний Брендон Адамс останній бій провів у листопаді 2024 року, коли програв роздільним рішенням суддів греку Андреасу Кацуракісу.

Читайте також
Чемпіон заслужив: Усику дали відстрочку на захист титулу WBO проти Паркера
Олександр Усик

Пов'язані теми:

Бокс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь