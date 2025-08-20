Українець Богачук битиметься в андеркарді бою Альварес – Кроуфорд

Український боксер Сергій Богачук свій наступний бій проведе в андекарді бою за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом.

Його суперником стане американець Брендон Адамс.

Богачук проведе бій в андеркарді Альварес — Кроуфорд

Вечір боксу, де головною подією стане бій Альвареса та Кроуфорда, відбудеться у Лас-Вегасі 13 вересня.

Суперником Богачука в андеркарді головного бою стане Брендон Адамс, який у 2021 році завдав українцю першої поразки у кар’єрі.

Тоді американець переміг Сергія технічним нокаутом у восьмому раунді.

На ринг також вийдуть представники Казахстану, Японії, ОАЕ, Мексики та Куби.

Canelo vs Crawford Prelims Announcement The Canelo Alvarez vs Terence Crawford prelims will start at 5:30 ET on Sept 13th live on YouTube pic.twitter.com/rwwQLRqG9w — Ring Magazine (@ringmagazine) August 19, 2025

Серед боїв андеркарду також варто відзначити поєдинок дворазового олімпійського призера Івана Дичка з Казахстану. Його суперником стане американець Джермейн Франклін.

Востаннє 30-річний Богачук виходив на ринг у травні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав американця Майкла Фокса.

36-річний Брендон Адамс останній бій провів у листопаді 2024 року, коли програв роздільним рішенням суддів греку Андреасу Кацуракісу.

