Рікі Хаттон, британський боксер і колишній чемпіон світу, помер у віці 46 років.

Рікі Хаттон помер: що відомо та причина смерті

Британська влада заявила, що Рікі Хаттона знайшли без свідомості в його будинку у Великому Манчестері.

Згідно зі заявою поліції Манчестера, повідомлення про смерть боксера надійшло о 6:45 ранку. Особа, яка зателефонувала, не розголошується.

Зараз дивляться

– Наразі немає жодних підозрілих обставин, – йдеться у заяві.

Про причини смерті не повідомляється. Однак відомо, що після завершення своєї спортивної кар’єри Хаттон впав у депресію. У своїй автобіографії Війна і мир: моя історія він написав, що кілька разів намагався покінчити життя самогубством.

– Я випивав кілька напоїв, починав жаліти себе. Я постійно повертався додому і плакав своїй дівчині, кажучи: “Я хочу покінчити з цим. Я не хочу жити”. Депресія – це дуже серйозна річ. Люди не усвідомлюють, наскільки смертельною вона може бути, – розповів Хаттон в інтерв’ю BBC.

Хаттон завершив кар’єру у 2012 році після 15-річної професійної кар’єри, яка включала титули чемпіона Всесвітньої боксерської асоціації у напівсередній вазі та чемпіона світу у середній вазі. Він завершив 48 боїв з результатом 45-3 , 32 з яких нокаутом.

– Він був відомий своїм безкомпромісним стилем бою, приймаючи непотрібні удари у пошуках нокауту, який би сподобався публіці, – писала The New York Times у 2009 році.

На смерть боксера Хаттона відреагувала Світова боксерська асоціація (WBA), написавши в Instagram: “Справжній чемпіон, незламний дух і легенда спорту”.

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик також не залишився осторонь, написавши: “Спочивай з миром, легендо!

Український боксер В’ячеслав Сенченко, який після повернення Хаттона на ринг переміг його у дев’яти раундах у 2012 році, також відреагував на смерть, написавши в Instagram: “Вічна пам’ять Чемпіон. Було за честь з тобою розділити ринг!

Джерело : NYT

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.