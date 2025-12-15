Букмекери озвучили свої прогнози на бій між ексчемпіоном світу у гевівейті Ентоні Джошуа та американським боксером-блогером Джейком Полом, який відбудеться в ніч з 19 на 20 грудня у Маямі (США).

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є британський боксер.

Джошуа – Пол: прогнози букмекерів на бій

Ставки на перемогу Джошуа приймають із коефіцієнтом 1.08, водночас успіх американця оцінюється котируванням 7.00. На нічию дають 21.00.

Букмекери прогнозують виграш Ентоні нокаутом із коефіцієнтом 1.25, на аналогічну перемогу Джейка прогноз значно нижчий – 13.00. Імовірність перемоги британця за очками – 5.50, а американця – 17.00.

Вечір боксу відбудеться на арені Kaseya Center в американському Маямі. Бій пройде у форматі восьми раундів.

Востаннє Ентоні Джошуа виходив на ринг у вересні 2024 року, коли програв своєму земляку Даніелю Дюбуа бій за пояс IBF.

Щодо Джейка Пола, то у червні американець здолав мексиканця Хуліо Сезара Чавеса-молодшого одноголосним рішенням суддів.

