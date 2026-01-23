Українець Богачук проведе бій проти росіянина у США: дата
- Поєдинок Богачук – Бутаєв відбудеться 1 лютого у Лас-Вегасі.
- У цей же вечір на ринг вийде ще один українець — Олександр Гвоздик, який проведе бій проти Радівоє Калайджича.
Український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, наступний бій проведе проти росіянина Раджаба Бутаєва.
Про це повідомив журналіст та інсайдер Ден Рафаель у соцмережі X (Twitter).
Наступний бій Богачука: суперник
Поєдинок Богачук – Бутаєв відбудеться у неділю, 1 лютого, у Лас-Вегасі, штат Невада (США) у межах вечора боксу промоушну Zuffa Boxing. Час проведення бою оголосять пізніше.
Також у цей вечір у Лас-Вегасі на ринг вийде ще один українець Олександр Гвоздик. 38-річний боксер зустрінеться з американцем Радівоє Калайджичем.
Востаннє Богачук проводив бій у вересні 2025 року, коли поступився у реванші американцю Брендону Адамсу. Перед тим він здобув перемогу над американцем Майклом Фоксом.
Майбутньому супернику Богачука 32 роки. Після дворічної паузи у листопаді 2025 року він переміг ексукраїнця, який має громадянство РФ Артема Пугача.