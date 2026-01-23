Український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, наступний бій проведе проти росіянина Раджаба Бутаєва.

Про це повідомив журналіст та інсайдер Ден Рафаель у соцмережі X (Twitter).

Наступний бій Богачука: суперник

Поєдинок Богачук – Бутаєв відбудеться у неділю, 1 лютого, у Лас-Вегасі, штат Невада (США) у межах вечора боксу промоушну Zuffa Boxing. Час проведення бою оголосять пізніше.

Зараз дивляться

Також у цей вечір у Лас-Вегасі на ринг вийде ще один українець Олександр Гвоздик. 38-річний боксер зустрінеться з американцем Радівоє Калайджичем.

Востаннє Богачук проводив бій у вересні 2025 року, коли поступився у реванші американцю Брендону Адамсу. Перед тим він здобув перемогу над американцем Майклом Фоксом.

Майбутньому супернику Богачука 32 роки. Після дворічної паузи у листопаді 2025 року він переміг ексукраїнця, який має громадянство РФ Артема Пугача.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.