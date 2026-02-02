Український боксер Сергій Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва, який свого часу володів поясом WBA у напівсередній вазі.

Бій тривав десять раундів та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів 96:94, 94:96, 96:94.

Богачук здолав росіянина Бутаєва

На старті поєдинку ініціативою володів опонент українського боксера. Він краще рухався та регулярно влучав по корпусу.

Втім, із середини бою Богачук зумів переламати хід протистояння. Українець був швидшим, діяв агресивніше та значно перевершував суперника за кількістю нанесених ударів.

У дев’ятому раунді Бутаєв працював другим номером, намагаючись відповідати контратаками.

Після завершення десяти раундів суддівські записки зафіксували роздільну перемогу Богачука: двоє арбітрів віддали перевагу українцю з рахунком 96:94, тоді як третій суддя з таким самим рахунком віддав перевагу Бутаєву.

У межах вечора боксу поєдинок провів ще один українець Олександр Гвоздик, але він зазнав дострокової поразки у сьомому раунді від серба Радівоє Калайджича, який відправив його у нокаут.

