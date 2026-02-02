У США боксер втратив перуку під час поєдинку та жбурнув її у натовп
- Кінгслі Ібе у другому раунді бою ударом правою збив перуку з Джарелла Міллера просто під час поєдинку.
- Після поєдинку боксер пояснив, чому йому довелося одягнути перуку і що сталося з його справжнім волоссям.
Під час бою на арені Мадісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку суперник Джарелла Міллера Кінгслі Ібе ударом зірвав з американського боксера перуку.
Про це пише низка видань, зокрема Daily Mail.
Боксер втратив перуку на поєдинку
Інцидент стався у другому раунді бою, коли боксери обмінювалися ударами й Ібе різко пробив правою, збивши перуку з Міллера. В цей момент перука боксера відхилилася.
Повернувшись у свій куток, Міллер усвідомив, що сталося. Перед третім раундом він повернувся до глядачів, схопив перуку та жбурнув її у натовп, продовживши бій.
Перука опинилася у руках чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі. Після цього її підняла та позувала з нею австралійська боксерка Скай Ніколсон.
#safekeeping pic.twitter.com/OywAk0qGjF
— Fabio Wardley (@FabioWardley) February 1, 2026
Поєдинок завершився перемогою Міллера роздільним рішенням суддів.
Після бою Міллер сказав, що за два дні до бою він використав шампунь своєї матері, не усвідомлюючи, що це крем для видалення волосся.
Він пояснив, що тоді зателефонував своєму менеджерові й попросив про перуку, яку швидко йому причепили.