Під час бою на арені Мадісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку суперник Джарелла Міллера Кінгслі Ібе ударом зірвав з американського боксера перуку.

Про це пише низка видань, зокрема Daily Mail.

Боксер втратив перуку на поєдинку

Інцидент стався у другому раунді бою, коли боксери обмінювалися ударами й Ібе різко пробив правою, збивши перуку з Міллера. В цей момент перука боксера відхилилася.

Повернувшись у свій куток, Міллер усвідомив, що сталося. Перед третім раундом він повернувся до глядачів, схопив перуку та жбурнув її у натовп, продовживши бій.

Перука опинилася у руках чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі. Після цього її підняла та позувала з нею австралійська боксерка Скай Ніколсон.

Поєдинок завершився перемогою Міллера роздільним рішенням суддів.

Після бою Міллер сказав, що за два дні до бою він використав шампунь своєї матері, не усвідомлюючи, що це крем для видалення волосся.

Він пояснив, що тоді зателефонував своєму менеджерові й попросив про перуку, яку швидко йому причепили.

