Наприкінці лютого стало відомо про наступний бій Олександра Усика. Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, який не має професійного досвіду в боксі.

На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі, яким володіє українець.

Усик – Верховен: дата бою та місце

Дата бою Усик – Верховен запланована на 23 травня 2026 року. Поєдинок буде проведений під егідою WBC як добровільний захист титулу Олександра.

Бій українця з нідерландцем відбудеться у Гізі на тлі знаменитих єгипетських пірамід.

О котрій годині Усик та Верховен вийдуть на ринг стане відомо після оголошення повного андеркарду поєдинків організаторами.

Спортсмени вперше зустрілися у вівторок, 14 квітня, на спільній пресконференції. Там вони зробили перші заяви щодо майбутнього протистояння.

Усик пояснив, що його інтерес до цього поєдинку пов’язаний із прагненням самостійно обирати суперників і діяти відповідно до власних переконань.

Водночас боксер уникнув гучних прогнозів, зазначивши, що не любить передбачати результат і віддає перевагу очікуванню самого поєдинку. Він також наголосив, що повністю зосереджений на найближчому бою та не реагує на розмови про можливі майбутні гучні протистояння.

Пов'язані теми:

