Усик – Верховен: коли і де відбудеться поєдинок
- Поєдинок за титул WBC заплановано на травень 2026 року.
- Бій Усик – Верховен відбудеться в Єгипті на тлі пірамід у Гізі.
Наприкінці лютого стало відомо про наступний бій Олександра Усика. Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, який не має професійного досвіду в боксі.
На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі, яким володіє українець.
Усик – Верховен: дата бою та місце
Дата бою Усик – Верховен запланована на 23 травня 2026 року. Поєдинок буде проведений під егідою WBC як добровільний захист титулу Олександра.
Бій українця з нідерландцем відбудеться у Гізі на тлі знаменитих єгипетських пірамід.
О котрій годині Усик та Верховен вийдуть на ринг стане відомо після оголошення повного андеркарду поєдинків організаторами.
Спортсмени вперше зустрілися у вівторок, 14 квітня, на спільній пресконференції. Там вони зробили перші заяви щодо майбутнього протистояння.
Усик пояснив, що його інтерес до цього поєдинку пов’язаний із прагненням самостійно обирати суперників і діяти відповідно до власних переконань.
Водночас боксер уникнув гучних прогнозів, зазначивши, що не любить передбачати результат і віддає перевагу очікуванню самого поєдинку. Він також наголосив, що повністю зосереджений на найближчому бою та не реагує на розмови про можливі майбутні гучні протистояння.