Усик – Верховен: ціни на квитки на боксерське шоу в Гізі
23 травня біля пірамід у Гізі відбудеться поєдинок чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верховеном, який обіцяє стати одним із найцікавіших подій року.
Одна з найвідоміших пам’яток світу стане місцем проведення бою у надважкій вазі.
На кону бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном стоятиме пояс чемпіона за версією WBC у надважкій вазі, яким володіє українець. Титули WBA та IBF 23 травня не будуть розіграні.
Ціни на квитки на бій Усик – Верховен у деяких категоріях починаються приблизно від $550 (приблизно 24 тис. грн). Детальніше весь прейскурант боксерського шоу стане відомий пізніше, коли квитки надійдуть у продаж.
Час виходу на ринг ще не оголошено. Однак очікується, що основна програма почнеться близько 19:00 за київським літнім часом.
Бій Усик – Верховен буде проведений під егідою WBC як добровільний захист титулу Олександра.
Українець та нідерландець вперше зустрілися 14 квітня під час пресконференції. Там вони зробили перші заяви щодо майбутнього протистояння.