23 травня біля пірамід у Гізі відбудеться поєдинок чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верховеном, який обіцяє стати одним із найцікавіших подій року.

Одна з найвідоміших пам’яток світу стане місцем проведення бою у надважкій вазі.

Усик – Верховен: ціни на квитки

На кону бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном стоятиме пояс чемпіона за версією WBC у надважкій вазі, яким володіє українець. Титули WBA та IBF 23 травня не будуть розіграні.

Зараз дивляться

Квитки на бій Усик – Верховен можна буде придбати на відповідних платформах.

Ціни на квитки на бій Усик – Верховен у деяких категоріях починаються приблизно від $550 (приблизно 24 тис. грн). Детальніше весь прейскурант боксерського шоу стане відомий пізніше, коли квитки надійдуть у продаж.

Час виходу на ринг ще не оголошено. Однак очікується, що основна програма почнеться близько 19:00 за київським літнім часом.

Бій Усик – Верховен буде проведений під егідою WBC як добровільний захист титулу Олександра.

Українець та нідерландець вперше зустрілися 14 квітня під час пресконференції. Там вони зробили перші заяви щодо майбутнього протистояння.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.