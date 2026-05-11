Богачук зазнав дострокової поразки від сина ексчемпіона світу Мозлі
- Сергій Богачук програв технічним нокаутом у шостому раунді.
- Шейн Мозлі-молодший зупинив українця серією ударів у кутку рингу.
- Для Богачука це вже третя поразка в останніх шести поєдинках.
Український боксер Сергій Богачук зазнав поразки від 23-річного американця Шейна Мозлі-молодшого.
Поєдинок відбувся у межах вечора боксу у Неваді, організованого промоушном Zuffa Boxing.
Богачук програв Мозлі-молодшому
Суперником 31-річного Богачука був 23-річний Шейн Мозлі-молодший, який є сином ексчемпіона світу у першій середній вазі Шейна Мозлі.
Наприкінці 2025 року американець отримав шанс здобути пояс тимчасового чемпіона світу WBC у першій середній вазі, але поступився рішенням суддів Хесусу Рамосу.
У бою проти Мозлі-молодшого Богачук зазнав поразки достроково у шостому раунді. Американець затиснув українця у кутку та завдав кілька ударів в голову. В результаті цього Богачук захитався, а рефері зупинив бій.
The moment Shane Mosley JR stopped Serhii Bohachuk pic.twitter.com/01zvLc2Szj
— Ring Magazine (@ringmagazine) May 11, 2026
Завдяки перемозі Мозлі-молодший може претендувати на бій проти непереможного Каллума Волша, який володів поясом WBC Continental Americas.
Щодо українця, то для нього це третя поразка в останніх шести боях. У серпні 2024 року він програв Верджилу Ортісу, а через рік зазнав поразки у реванші з Брендоном Адамсом, якому програв у першому бою у 2021 році.
Нагадаємо, у лютому 2026 року Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва, який свого часу володів поясом WBA у напівсередній вазі.
Бій тривав десять раундів та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів 96:94, 94:96, 96:94.