Український боксер Сергій Богачук зазнав поразки від 23-річного американця Шейна Мозлі-молодшого.

Поєдинок відбувся у межах вечора боксу у Неваді, організованого промоушном Zuffa Boxing.

Суперником 31-річного Богачука був 23-річний Шейн Мозлі-молодший, який є сином ексчемпіона світу у першій середній вазі Шейна Мозлі.

Наприкінці 2025 року американець отримав шанс здобути пояс тимчасового чемпіона світу WBC у першій середній вазі, але поступився рішенням суддів Хесусу Рамосу.

У бою проти Мозлі-молодшого Богачук зазнав поразки достроково у шостому раунді. Американець затиснув українця у кутку та завдав кілька ударів в голову. В результаті цього Богачук захитався, а рефері зупинив бій.

The moment Shane Mosley JR stopped Serhii Bohachuk pic.twitter.com/01zvLc2Szj — Ring Magazine (@ringmagazine) May 11, 2026

Завдяки перемозі Мозлі-молодший може претендувати на бій проти непереможного Каллума Волша, який володів поясом WBC Continental Americas.

Щодо українця, то для нього це третя поразка в останніх шести боях. У серпні 2024 року він програв Верджилу Ортісу, а через рік зазнав поразки у реванші з Брендоном Адамсом, якому програв у першому бою у 2021 році.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва, який свого часу володів поясом WBA у напівсередній вазі.

Бій тривав десять раундів та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів 96:94, 94:96, 96:94.

