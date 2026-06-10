Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті у 2026 році за версією журналу Time. Українець опинився у категорії Лідери.

Про це йдеться на сайті видання.

Усик у списку Time

Олександр Усик – єдиний українець у 100 найвпливовіших людей у спорті 2026 року за версією Time. Проте до рейтингу увійшла американська паралімпійка українського походження Оксана Мастерс.

Зараз дивляться

У категорії Лідери також представлені, зокрема гонщик Формули-1 Кімі Антонеллі, баскетболіст Стефен Каррі, принц Гаррі, президент UFC Дейна Вайт та президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Видання називає Усика одним із найкращих боксерів свого покоління, який двічі переміг своїх найвідоміших суперників – Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа. А після перемоги над Ріко Верховеном покращив свій рекорд до 25-0.

– На початку війни він взяв до рук зброю, приєднавшись до батальйону територіальної оборони в Києві. Його фонд допоміг придбати військову техніку та засоби зв’язку, а також доставити гуманітарну допомогу. Крім того, він виділив кошти на відновлення житлового будинку в Україні та забезпечення лікарень генераторами, – пише про Усика Time.

Окрім категорії Лідери, рейтинг TIME100 Sports складається ще з трьох груп –Кумири, Титани та Новатори.

У сотні рейтингу у різних категоріях ЛеБрон Джеймс, Ліонель Мессі, Ейлін Гу, Яннік Сіннер, Карлос Алькарас, Ландо Норріс, Арман Дюплантіс, Віктор Вембаньяма, Айтана Бонматі, Кріштіану Роналду та інші відомі спортсмени.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.