Український боксер Олександр Хижняк здобув другу перемогу на професійному ринзі. У межах боксерського вечора в Ер-Ріяді він достроково переміг француза Ленні Патрача.

Хижняк здолав Патрача технічним нокаутом у другому раунді

Поєдинок відбувся ввечері 25 липня у столиці Саудівської Аравії. Велике боксерське шоу, головною подією якого став бій Ентоні Джошуа та Крістіана Пренги, організував Туркі Аль-Шейх.

Для дворазового призера Олімпійських ігор Хижняка це був лише другий бій серед професіоналів. Його суперник Ленні Патрач до зустрічі з українцем мав вісім перемог, одну нічию та п’ять дострокових звитяг.

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У другому раунді Хижняк двічі відправив француза в нокдаун. Після другого падіння Патрач не зміг продовжити поєдинок, тому рефері зупинив бій.

На професійному ринзі українець дебютував у травні. Тоді він уже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона.

Головним поєдинком вечора стало протистояння у надважкій вазі між колишнім дворазовим чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою.

Khyzniak gets the STOPPAGE in the second round! Buy #JoshuaPrenga NOW at https://t.co/FoiaUucafv | Live Now | Danger Before Destiny ▪️ pic.twitter.com/sQR1ME5lfD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026

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