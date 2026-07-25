Хижняк переміг Патрача технічним нокаутом у другому раунді
- Український боксер Олександр Хижняк здобув другу перемогу на професійному ринзі, достроково зупинивши француза Ленні Патрача.
- У другому раунді Хижняк двічі відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив поєдинок.
- Бій відбувся 25 липня в межах великого боксерського вечора в Саудівській Аравії, головною подією якого було протистояння Джошуа — Пренга.
Український боксер Олександр Хижняк здобув другу перемогу на професійному ринзі. У межах боксерського вечора в Ер-Ріяді він достроково переміг француза Ленні Патрача.
Хижняк здолав Патрача технічним нокаутом у другому раунді
Поєдинок відбувся ввечері 25 липня у столиці Саудівської Аравії. Велике боксерське шоу, головною подією якого став бій Ентоні Джошуа та Крістіана Пренги, організував Туркі Аль-Шейх.
Для дворазового призера Олімпійських ігор Хижняка це був лише другий бій серед професіоналів. Його суперник Ленні Патрач до зустрічі з українцем мав вісім перемог, одну нічию та п’ять дострокових звитяг.
У другому раунді Хижняк двічі відправив француза в нокдаун. Після другого падіння Патрач не зміг продовжити поєдинок, тому рефері зупинив бій.
На професійному ринзі українець дебютував у травні. Тоді він уже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона.
Головним поєдинком вечора стало протистояння у надважкій вазі між колишнім дворазовим чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою.
Khyzniak gets the STOPPAGE in the second round!
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— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026