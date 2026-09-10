Це божевілля: легенду боксу шокувала реакція українців на російський обстріл Києва
- Теренс Кроуфорд розповів, що під час перебування в Києві став свідком російської атаки.
- Боксера вразило, що українці продовжують займатися повсякденними справами навіть під час російських атак і постійних повітряних загроз.
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд поділився враженнями від перебування в Україні.
Про це він зізнався у подкасті АкТИвні.
Кроуфорд про візит до України
За словами Кроуфорда, особливо його вразило те, що українці продовжують жити звичайним життям попри війну та постійні повітряні загрози.
– Мене вражає, як люди продовжують своє повсякденне життя в хаосі, поки вся країна у війні. Тому дивовижно бачити, як ніби ні на кого це не впливає, – сказав Кроуфорд.
Під час перебування в Києві боксер розповів, що став свідком російської атаки по українській столиці.
– Сьогодні вранці я бачив бомбардування, це було поруч. Я подумав: чорт, це божевілля. А люди просто йшли, ніби все було нормально. Не знаючи, що це, мабуть, в метрах 180 від них. Не скажу, що здивований, ні. Я просто шокований тим, як люди на це реагують, – розповів Теренс.
Нагадаємо, Теренс Крофорд відвідав Україну наприкінці серпня.
Під час візиту до Києва він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та подарував йому пса Фрею, діда якої було врятовано у Бучі.