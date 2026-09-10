Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд поділився враженнями від перебування в Україні.

Про це він зізнався у подкасті АкТИвні.

Кроуфорд про візит до України

За словами Кроуфорда, особливо його вразило те, що українці продовжують жити звичайним життям попри війну та постійні повітряні загрози.

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– Мене вражає, як люди продовжують своє повсякденне життя в хаосі, поки вся країна у війні. Тому дивовижно бачити, як ніби ні на кого це не впливає, – сказав Кроуфорд.

Під час перебування в Києві боксер розповів, що став свідком російської атаки по українській столиці.

– Сьогодні вранці я бачив бомбардування, це було поруч. Я подумав: чорт, це божевілля. А люди просто йшли, ніби все було нормально. Не знаючи, що це, мабуть, в метрах 180 від них. Не скажу, що здивований, ні. Я просто шокований тим, як люди на це реагують, – розповів Теренс.

Нагадаємо, Теренс Крофорд відвідав Україну наприкінці серпня.

Під час візиту до Києва він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та подарував йому пса Фрею, діда якої було врятовано у Бучі.

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