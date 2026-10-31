Український боксер Олександр Усик готує гучне повернення до першої важкої ваги у 2027 році.

Мета українця — провести масштабний об’єднавчий поєдинок проти американця Девіда Бенавідеса та знову зібрати всі титули дивізіону.

Про це виданню The Ring повідомив менеджер Олександра Усика Сергій Лапін.

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За словами Сергія Лапіна, у команді Усика розглядають 2027 рік як фінальний етап його виступів на професійному рингу.

Спочатку Олександр Усик планує завоювати вакантний пояс IBF, після чого вийти на бій проти Бенавідеса.

— Олександр прагне повернутися у першу важку вагу у 2027 році та знову стати абсолютним чемпіоном. Спочатку ми розглядаємо бій за вакантний титул чемпіона світу IBF. Потім наша мета — зустрітися з Девідом Бенавідесом, щоб об’єднати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, — цитує Лапіна видання Boxing Scene.

У команді наголошують, що саме цей крок має стати логічним завершенням видатного шляху українця в боксі.

— Ми розглядаємо 2027 рік як останній розділ його кар’єри. Він хоче завершити її в статусі абсолютного чемпіона у дивізіоні, де вперше здобув усі пояси, — підкреслив Лапін.

Нагадаємо, що востаннє Усик боксував у першій важкій вазі ще в листопаді 2018 року, коли відправив у нокаут британця Тоні Беллью у восьмому раунді, утримуючи всі пояси.

Після цього українець піднявся у хевівейт, де двічі перемагав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа.

У червні 2026 року Усик звільнив пояси WBA, WBC та IBF у надважкій вазі.

Крім того, боксер вів перемовини про бій із Деонтеєм Вайлдером, проте сторони не дійшли згоди через фінансові розбіжності.

Свій останній на сьогодні бій Олександр Усик провів у травні 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи, де здолав кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді.

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