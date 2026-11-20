18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко розповіла, що їй пропонували представляти Сполучені Штати на міжнародній арені, але вона відмовилася.

Про це вона сказала в коментарі для Радіо Свобода.

Макогоненко відмовилася від виступів за США

За словами Макогоненко, їй пропонували змінити спортивне громадянство й виступати за США. Проте спортсменка відхилила пропозицію, адже хоче залишатися вірною Україні та своїм принципам.

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– Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну і хочу так само виступати із нашим прапором. Війна дуже мотивує мене виступати, мотивує боксувати і представляти Україну на міжнародних змаганнях, щоб наш гімн лунав на весь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка в нас сильна країна, які в нас сильні люди. І я з гордістю представляю нашу Україну, – сказала вона.

Макогоненко додала, що війна сильно мотивує її виходити на ринг і представляти Україну на міжнародних змаганнях.

За її словами, вона хоче, щоб український гімн звучав на весь світ, а прапор підіймався над п’єдесталом і всі бачили, яка сильна наша країна та її люди. Спортсменка наголосила, що з гордістю виступає за Україну.

США були не єдиною країною, яка хотіла бачити українку у своїй збірній. Раніше Кіра розповідала, що їй пропонували виступати й за Австралію. В обмін обіцяли фінансову підтримку та житло.

– Є пропозиції, щоб я боксувала за іншу країну – будуть і гроші, і квартири, і все інше, але з умовою, що я виступатиму за їхню країну. Але я від цього відмовляюся, тому що в мене є принцип – боксувати за свою країну, за Україну, і представляти її на міжнародному рингу. Пропонують по-різному. І Австралія, і США – пропозицій багато. Але ні за які гроші взагалі. Скільки б не пропонували – ніколи. Я за Україну, – наголосила вона.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Макогоненко стала чемпіонкою світу 2026 року у ваговій категорії до 57 кг на ЧС з боксу до 19 років, який прийняло чорногорське місто Будва. У фіналі вона перемогла суперницю з Китаю Сіруй Ян.

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