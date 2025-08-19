Ліга чемпіонів-2025/26: хто вийшов до основного етапу
У серпні завершиться кваліфікація Ліги чемпіонів та визначаться всі учасники основного турніру Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Уперше за 20 років в основному турнірі Ліги чемпіонів не буде команд з України після вильоту з турніру київського Динамо у третьому турі кваліфікації від грецького Пафоса.
Факти ICTV розповідають, які команди забезпечили путівки в основний раунд ЛЧ-2025/26.
Прямі путівки до основного етапу забезпечили 29 команд, насамперед завдяки виступам на внутрішній арені. Водночас лондонський Тоттенгем провалив сезон в АПЛ, але здобув путівку в ЛЧ-2025/26 після того, як виграв Лігу Європи.
Таким чином, англійська Прем’єр-ліга буде представлена відразу шістьма командами. В Іспанії – на одного учасника менше.
Ще сім команд визначаться за підсумками плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26
- Англія: Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі, Тоттенгем;
- Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Атлетик Більбао, Вільярреал;
- Італія: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус;
- Німеччина: Баварія, Баєр Леверкузен, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд;
- Франція: ПСЖ, Марсель, Монако;
- Нідерланди: ПСВ, Аякс;
- Португалія: Спортинг;
- Туреччина: Галатасарай;
- Чехія: Славія;
- Греція: Олімпіакос;
- Бельгія: Юніон Сент-Жиллуаз.
Основний турнір Ліги чемпіонів сезону-2025/26 стартує 16 вересня. За підсумком етапу ліги команди, які посядуть 1-8-ме місця в таблиці, вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які фінішують на 9-24-му місцях, гратимуть у стикових матчах.
Фінал відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш-Арені в угорському Будапешті.
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький ПСЖ, який у фіналі розгромив міланський Інтер із рахунком 5:0.