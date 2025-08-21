Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Маккабі Тель-Авів – Динамо: де дивитися матч плейоф відбору Ліги Європи

Динамо
Фото: Динамо Київ

Матч Маккабі Тель-АвівДинамо у плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 запланований на 21 серпня. Гра відбудеться на стадіоні TSC Arena у сербському місті Бачка-Топола.

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже гру біло-синіх із жовтими у плейоф відбору Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Маккабі Тель-Авів – Динамо: де дивитися

У прямому ефірі матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ вболівальники зможуть подивитися на телеканалі 2+2, доступному на медіасервісі Megogo та платформі Київстар ТБ.

На грі працюватиме грузинська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Георгієм Круашвілі.

Йому асистуватимуть Леван Варамішвілі та Георгій Елікашвілі. Резервним арбітром призначено Георгія Авазашвілі.

За систему VAR відповідатиме іспанець Сезар Сото Градо, якому допомагатиме грузин Бакур Нінуа.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основного раунду Ліги Європи. Переможений гратиме в основному раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, київське Динамо програло в обох матчах кіпрському Пафосу в кваліфікації Ліги чемпіонів та вилетіло у Лігу Європи.

Читайте також
Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ: прогноз на матч плейоф відбору Ліги Європи
Динамо Київ

Пов'язані теми:

ДинамоЛіга ЄвропиФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь