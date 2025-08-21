Маккабі Тель-Авів – Динамо: де дивитися матч плейоф відбору Ліги Європи

Матч Маккабі Тель-Авів – Динамо у плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 запланований на 21 серпня. Гра відбудеться на стадіоні TSC Arena у сербському місті Бачка-Топола.

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже гру біло-синіх із жовтими у плейоф відбору Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.

Маккабі Тель-Авів – Динамо: де дивитися

У прямому ефірі матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ вболівальники зможуть подивитися на телеканалі 2+2, доступному на медіасервісі Megogo та платформі Київстар ТБ.

На грі працюватиме грузинська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Георгієм Круашвілі.

Йому асистуватимуть Леван Варамішвілі та Георгій Елікашвілі. Резервним арбітром призначено Георгія Авазашвілі.

За систему VAR відповідатиме іспанець Сезар Сото Градо, якому допомагатиме грузин Бакур Нінуа.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основного раунду Ліги Європи. Переможений гратиме в основному раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, київське Динамо програло в обох матчах кіпрському Пафосу в кваліфікації Ліги чемпіонів та вилетіло у Лігу Європи.

